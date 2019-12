La Ville encourage les Genevois à rédiger des directives anticipées

«Mes derniers souhaits». Tel est le titre d’une brochure qui vient d'être éditée par le Département de la cohésion sociale de la Ville de Genève. Objectif: inciter la population genevoise à rédiger des directives anticipées afin de faire connaître à ses proches et aux professionnels de la santé ses volontés et dispositions de fin de vie. «Sans elles, le Service des pompes funèbres peut être bien embarrassé», note Esther Alder, conseillère administrative en charge de ce service. Que faire notamment lorsqu’un enfant souhaite que son parent soit incinéré alors qu’un autre plaide l’inhumation?

Cette thématique, ô combien d’actualité, illustre bien le malaise qui peut entourer de nombreuses fins de vie. La «Tribune de Genève» a ainsi récemment raconté l'histoire de Jeannine Gay-Balmaz, décédée bien tristement seule, sans famille, dans un EMS (notre édition du 30 août). Ayant dû quitter son logis du jour au lendemain pour des raisons médicales et n’ayant pas rédigé de directives anticipées, elle avait heureusement pu informer une amie, juste avant son décès, de sa volonté d’être inhumée à Chêne-Bougeries, la commune de son enfance. Son vœu a pu être exaucé.

«Il est difficile de se pencher sur sa propre fin de vie, souligne Esther Alder. Bien que l’on sache qu’il est important de le faire, que cela facilitera la vie de nos proches, nous reportons ce moment d’introspection et de réflexion.» En ouvrant le nouveau livret «Mes derniers souhaits» que la Ville propose, «vous choisissez de faire face aux multiples questions qui se poseront au moment de votre décès, estime la magistrate Verte. Une démarche courageuse, même si penser à sa mort est une manière de l’apprivoiser.»

Le document n’a été conçu que pour aider la personne désirant rédiger des directives anticipées et faciliter ainsi la prise de décisions des personnes qui se chargeront d’organiser ses obsèques.

Une démarche peut-être plus facile à entrevoir à un âge où la mort paraît encore lointaine... Ce d’autant plus que l’on peut revenir en tout temps sur ses choix, les proches ayant, en outre, la liberté de les suivre ou pas. En toute conscience. «Ce livret n’a aucune valeur légale», informe Esther Alder. Il fournit, de manière très simple, toutes les informations utiles à la prise de décisions en cas de décès, dont l’organisation des obsèques. Il est recommandé de le classer avec vos papiers officiels pour qu’il soit facilement trouvé le moment venu.

La Ville n’est pas la seule à se soucier de cette échéance. À l’occasion de la Journée mondiale des soins palliatifs du 8 octobre, bien conscients de l’importance de rédiger des directives anticipées, les Hôpitaux universitaires de Genève et le Département de la sécurité, de l’emploi et de la santé ont organisé une journée d’information et de rencontres pour sensibiliser la population à cette problématique.

Notons que le conseil d’éthique de la Fédération genevoise des établissements médico-sociaux a aussi édité des recommandations à l’usage des professionnels, des résidents et des proches.