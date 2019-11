La Ville se déchire à nouveau sur le 37, rue de la Servette

Le 37, rue de la Servette est un immeuble qui ne paie pas de mine, mais qui a l’art d’occuper les politiques et les tribunaux. Il y a cinq ans, sa démolition avait déchiré l’Exécutif de la Ville. Aujourd’hui, c’est sa surélévation qui fait débat. Autorisé par l’État, le projet est attaqué par le conseiller administratif Rémy Pagani, ce qui nous vaut un nouvel épisode.

À gauche en montant la Servette, le 37 appartient à la Fondation Jean Dutoit, un organe para-étatique qui réalise du logement social. Dans les années 80, l’immeuble est la proie des spéculateurs avant de figurer parmi les casseroles de la Banque cantonale lors de sa débâcle. C’est ainsi qu’il est refilé à la Fondation Jean Dutoit, traînant avec lui ses défauts d’entretien et sa triste réputation.

En 2013, la fondation dépose une demande pour le démolir au motif qu’il est insalubre et que le rénover coûterait trop cher. À la place, on veut du neuf. L’État donne son feu vert.

Mais Rémy Pagani, conseiller administratif en Ville de Genève, fait recours. Voilà qui met en grippe son collègue Guillaume Barazzone et la droite du Conseil municipal, pour qui cet immeuble ne vaut pas tripette. Ils font pression sur le magistrat d’Ensemble à Gauche, ce qui vaut quelques passes d’armes dont la Ville a le secret et qui égaient le printemps 2014.

Mais Rémy Pagani reste de marbre. Car il craint un précédent qui donnerait aux propriétaires les plus gourmands des idées: démolir, reconstruire et louer plus cher.

L’élu peut s’appuyer sur la Commission des monuments et des sites (CMNS), qui conteste la démolition. Et les tribunaux vont lui donner raison. Le 37, rue de la Servette ne doit pas être démoli. Motif? Il fait partie d’un ensemble de la fin du XIXe siècle et mérite dès lors protection. Le fait qu’il ne soit pas une œuvre d’art ne change rien à l’affaire. La loi Blondel vise à préserver ces ensembles pour leur unité et leur harmonie urbanistique, monument ou pas.

La Fondation Jean Dutoit bifurque donc vers une rénovation avec une surélévation de deux étages. Elle organise un concours d’architecture qui attire une cinquantaine de bureaux en provenance même de l’étranger. La palme revient à un architecte qui habite à Montbrillant, à un jet de pierre de la Servette.

Pour les deux étages surélevés, le projet ajoute une structure en bois qui, ma foi, semble s’intégrer plutôt bien dans le paysage. À l’arrière, la même structure en bois donne de l’épaisseur au bâtiment, ce qui permet d’ajouter des chambres et des loggias. On maintient deux érables en fond de cour, qu’on agrémente avec un jardin potager et un couvert à vélos. Le rez-de-chaussée est conçu pour accueillir un restaurant. Le tout fournit 18 logements aux loyers contrôlés et donc modestes.

Cette fois, la CMNS donne un avis favorable, à condition toutefois de conserver tout ce qui peut l’être (boiseries, parquets, corniches, moulures, ferronneries, etc.).

Le 25 septembre, l’État accorde son autorisation, soit presque sept ans après les premières velléités du propriétaire. Mais la saga n’est pas terminée. La Ville de Genève a fait recours, comme nous l’a confirmé Rémy Pagani. Elle avait d’ailleurs émis un préavis défavorable.

Motif? «L’aspect de l’immeuble subirait un changement radical et disproportionné, incompatible avec les mesures de protection» de la loi Blondel, dit ce préavis. Cela vaut aussi pour les transformations intérieures, les typologies des appartements étant passablement bouleversées. La Ville s’oppose aussi au second étage de la surélévation, car l’immeuble dépasserait ainsi l’épannelage fixé un jour de 1986 par la CMNS. Le sort du 37, rue de la Servette n’est pas encore scellé.