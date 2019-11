La Ville croit aux jeunes pour soigner le climat

La Ville de Genève s’engage depuis 2015 pour promouvoir les droits de l’enfant, qui reposent notamment sur leur participation aux décisions les concernant. À l’occasion des 30 ans de la Convention des Nations Unies relatives aux droits de l’enfant, une campagne vient d’être lancée afin de favoriser la participation des plus jeunes avec le slogan «Jamais trop petit pour exprimer son avis». Pour aider les enfants à donner leur point de vue, la Ville distribue une brochure explicative aux 4000 élèves de 6, 7 et 8 P qui fréquentent les écoles de la ville.

Moteur de cette dynamique, le Département de la cohésion sociale et de la solidarité, aux mains d’Esther Alder, n’oublie pas les adolescents et les jeunes adultes. Ces derniers sont appelés à participer à un concours d’idées lié à une grande préoccupation du moment: le climat.

Un défi est proposé aux 15 à 25 ans domiciliés à Genève, sous la forme d’un appel à projets intitulé «Urgence climatique». «Nous les encourageons à nous donner des pistes pour lutter localement contre le réchauffement planétaire, précise la conseillère administrative. Cette démarche s’inscrit dans une volonté de faire converger les enjeux liés à l’écologie et à la justice sociale. Il s’agit de montrer que l’on peut, concrètement et en même temps, s’engager pour l’environnement et la cohésion sociale.»

Les idées proposées – qui doivent améliorer la qualité de vie d’un quartier, voire de Genève – peuvent être présentées par une personne ou par un collectif. Elles doivent être réalistes et pertinentes. Dans un premier temps, un jury composé de représentants de la Ville de Genève et d’associations récompensera deux idées. Puis, et c’est là l’une des originalités de la démarche, les auteurs des idées retenues seront accompagnés par les associations Lyoxa, Noé21, Glaj et Swiss Youth for Climate pour affiner leur mise en œuvre. Ils seront ainsi secondés pour élaborer un projet détaillé, établir un budget précis et finaliser un rétroplanning.

Dans un deuxième temps, le gagnant final sera désigné et récompensé lors de la Journée de la Terre, en avril 2020. Esther Alder cite l’exemple de Greta Thunberg: «Sa capacité à mobiliser les foules est extraordinaire. Alors oui, il faut faire confiance aux jeunes!»

Délai de participation: 10 janvier 2020.

Renseignements: subventions.dpt5@ville-ge.ch