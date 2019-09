Ville, Canton et Confédération d’une voix pour la Genève internationale

«Genève est prédestinée à rester la capitale de la Suisse internationale». Venu signer une déclaration avec le président du conseiller d’État Antonio Hodgers et le conseiller administratif Sami Kanaan, le conseiller fédéral Ignazio Cassis a caressé ses hôtes dans le sens du poil. Il a évacué d’une formule polie les rivales suisses qui aimeraient lui faire de l’ombre: Zoug, Bâle et même Lugano. «Genève a mûri son offre d’accueil par des décennies de pratique», dit-il. Un savoir-faire difficilement reproductible.

Charmeur, le ministre des Affaires étrangères avait fait le déplacement pour fêter les cent ans du multilatéralisme moderne, matérialisé par la création de la Société des Nations (SdN) en 1919, abritée dans le Palais des Nations quelques années plus tard. «Aujourd’hui, ce multilatéralisme est mis en cause par des approches unilatérales ou sectorielles, explique Antonio Hodgers. Dans ce cadre, la Genève internationale doit réaffirmer son rôle.»

Et serrer passablement de boulons. Les élus évoquent leurs dernières créations: un bureau de liaison des villes pour la Ville de Genève, le centre «Geneva Science and Diplomatie Anticipator» pour la Confédération et une étude sur les capacités foncières disponibles pour la Genève internationale pour le Canton.

Face à la concurrence internationale, les trois acteurs affirment en outre avoir décidé de parler désormais d’une seule voix. Chacun pourra s’exprimer au nom des autres afin de donner un interlocuteur unique aux solliciteurs externes. L’idée est évidemment de les adresser au bon endroit, soit au Centre d’accueil pour la Genève internationale (Cagi) pour ce qui ressort des hommes et à la Fondation pour les immeubles des organisations internationales (Fipoi) pour les locaux.

Signée en présence de la nouvelle directrice de l’ONU, Tatiana Valovaya et de Guillaume Pictet pour la Fondation pour Genève, la déclaration conjointe rappelle l’engagement des signataires à travailler en commun «pour que Genève et sa région conservent longtemps leur rôle de principal centre de coopération internationale».