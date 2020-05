La Ville annonce la réouverture de ses marchés

Il s'agit vraisemblablement d'une bonne nouvelle pour tous les amateurs de produits frais et locaux, puisque tous les marchés alimentaires de la Ville de Genève rouvrent ce lundi 11 mai. Seule exception: le marché des Grottes restera fermé, les autorités estimant qu'il s'agit plus d'un lieu de rassemblement que d'un lieu d'achat. Cette décision de réouverture a été validé par le Conseil d'État.

Concernant les mesures sanitaires, les marchands seront tenus de respecter et de faire respecter le plan de protection défini par le Secrétariat d'État à l'économie (Seco). En résumé, ils devront porter des gants lorsque qu'ils manipulent des légumes ou des fruits, et des masques de protection lorsqu'ils préparent des mets cuisinés. Quant aux clients, ils devront se tenir à deux mètres de distance des étals sans possibilité de pouvoir toucher fruits et légumes. Cette distance de deux mètres devra également être respectée dans les files d'attente.

«Nous avons travaillé très rapidement pour pouvoir ouvrir les marchés le 11 mai, explique le magistrat chargé de l'Environnement urbain Guillaume Barazzone. C’est important de permettre à nos producteurs d’écouler leurs produits locaux et à la clientèle de les acheter. On met ainsi fin à l’inégalité de traitement entre les supermarchés et les marchés.»

Rappelons enfin que le marché aux puces rouvrira lui aussi.