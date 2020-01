Les vignerons passent à la désobéissance civile

Les vignerons avaient dit qu’ils s’opposaient à la nouvelle réglementation, ils passent désormais à la désobéissance civile. Mercredi matin, ils étaient une vingtaine réunis à Essertines (Dardagny), chez Mathurin Ramu, premier producteur genevois à refuser la visite d’un contrôleur mandaté par la Confédération. «Avec ces nouveaux contrôles de cave, la Confédération nous impose des démarches supplémentaires qui nous coûtent cher en temps et en argent», soupire Guy Ramu, père de Mathurin et président de la section genevoise de l’association suisse des vignerons-encaveurs indépendants (ASVEI).

Avertis de ce refus par courrier recommandé, les contrôleurs de l’administration n’ont pas fait le déplacement dans le Mandement mercredi matin. Mais pour les vignerons, ce rassemblement servait surtout à faire corps contre les nouvelles directives.

Depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance sur le vin en 2019, les vignerons-encaveurs suisses doivent se soumettre aux visites du contrôle suisse du commerce du vin (et non plus à un organisme intercantonal). Ces inspections ont lieu au moins une fois tous les six ans et les producteurs les paient. Le prix? Il varie en fonction des quantités de vin encavé. Dans le petit domaine de Chafalet des Ramu (5 hectares ), la facture s’élève à environ 500 francs.

En parallèle, le Canton exerce à son tour un contrôle de la production après chaque vendange et exige du producteur qu’il tienne un registre détaillé des vignes.

Au-delà de la lourdeur administrative, les vignerons contestent la nouvelle réglementation fédérale dans la mesure où elle supprime la distinction entre un producteur et un négociant. Or, «nous ne faisons que de la vente directe aux privés et aux restaurants, signale Mathurin Ramu. Nous sommes des producteurs. En nous plaçant dans la catégorie des commerçants, on tue notre métier.»

Mercredi matin, Willy Cretegny, président de l’ASVEI à l’échelle nationale, encadrait le mouvement de contestation. Pourfendeur du libre-change, le vigneron de Satigny ne cesse d’alerter les politiques au sujet de la détérioration du marché suisse. En octobre déjà, alors en grève de la faim, il annonçait son refus d’ouvrir sa cave aux nouveaux contrôles. «Je ne laisse entrer personne», disait-il en encourageant ses collègues à en faire autant.

Visiblement, ils sont un certain nombre à le suivre à Genève et dans les autres cantons. Mais pour l’heure, l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) préfère ne pas alimenter la polémique. «Les contrôles auprès des vignerons-encaveurs se passent bien», fait savoir une porte-parole. Si elle affirme que l’administration n’a pas connaissance de ce refus et des circonstances, elle rappelle que l’organe de contrôle devra «prendre des mesures administratives si une entreprise refuse un contrôle».