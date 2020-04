Les vignerons ouvrent boutique en ville

Le virus stimule l’esprit d’entreprise. Pour faire face à la crise qui les frappe de plein fouet, les vignerons indépendants se rapprochent de leurs clients. Ils ont ouvert jeudi un magasin en ville, en l’occurrence un modeste local en face du parking de l’Étoile. Une solution provisoire qui, ils l’espèrent, débouchera sur du définitif si l’expérience est concluante.

«Avec l’épidémie, nos ventes ont chuté dramatiquement, explique Guy Ramu, président de l’Association genevoise des producteurs indépendants. Nous avons perdu entre 60 et 80% de notre chiffre d’affaires.» En cause: la fermeture des restaurants et l’annulation de nombreux événements.

Mercredi après-midi, une demi-douzaine de vignerons s’affairent dans la nouvelle arcade. Pour la déco, de vieux cageots et des barriques qu’il faut faire entrer par la fenêtre, la porte étant trop étroite. Les vitrines sont nues, on attend encore le graphiste.

Le local a été loué par la Fondation des terrains industriels, à un bon prix. Le loyer est payé pour deux mois par l’Office de promotion des produits du terroir; la déco par Swisswine. Un jeune employé de la restauration a été désigné pour la vente. Chaque jour avant midi, un vigneron sera présent sur place.

Prix de la cave

Sur les 47 membres de l’AGVI, la moitié s’est montrée intéressée par l’aventure. Chaque vigneron a apporté quatre vins différents. Ils seront vendus aux prix pratiqués à la cave.

Ce n’est pas la première fois qu’une échoppe s’ouvre à Genève pour vendre les vins et produits du terroir. Ces expériences n’ont jamais marché. «Mais aujourd’hui, les gens sont davantage préoccupés à consommer local, observe Guy Ramu. Si notre boutique marche, cela va nous motiver pour trouver une solution pérenne.»

Inquiétude

Les vignerons voient les mois à venir avec inquiétude. La baisse des ventes les prive de liquidités. «Or, le travail dans les vignes a commencé, il faut payer les salaires», explique Guy Ramu. Le vin s’écoulant mal, les caves sont pleines et elles vont déborder avec les prochaines vendanges. La boutique en ville leur apportera peut-être une bouffée d’oxygène.