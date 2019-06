Vigilance rouge à l'ozone en Haute-Savoie

Ce vendredi, un épisode de pollution atmosphérique de type «estival» (ozone O3) est en cours sur le département de la Haute-Savoie. Les trois bassins d’air (bassin lémanique, zone urbaine des pays de Savoie et zone alpine de Haute-Savoie) sont placés en vigilance rouge (seuil d’alerte 2).

La vallée de l’Arve est à compter de ce jour en vigilance verte, plus aucun épisode de pollution n’est en cours dans ce bassin d’air.

La préfecture du département rappelle les mesures en vigueur jusqu’à la fin de l’épisode de pollution: interdiction du brûlage des déchets et de l’écobuage ; interdiction des feux d’artifice ; interdiction d’effectuer des travaux d’entretien ou de nettoyage avec des outils non électriques (tonte pelouse, taille haie etc.) ; interdiction d’utiliser des barbecues à combustible solide ; interdiction d’utiliser des groupes électrogène Sur les routes, la vitesse est abaissée de 20km/h (pour les vitesses supérieures ou égales à 90km/h), à 70 km/h (pour les vitesses supérieures ou égales à 80km/h). Les contrôles de pollution des véhicules sont renforcés ; seuls les poids-lourds munis d’une vignette Crit’Air sont autorisés à circuler.

Pour la commune d'Annecy, circulation différentiée dans le centre ville (à l'intérieur du boulevard de la rocade), seuls les véhicules légers munis d’une vignette Crit’Air peuvent circuler. (TDG)