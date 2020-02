Salon de l'auto: «les billets achetés seront remboursés»

«Nous regrettons cette situation, mais la santé de tous, acteurs et visiteurs, est notre priorité absolue ainsi que celle de nos exposants». Les organisateurs acceptent la décision du Conseil fédéral, qui interdit la tenue d'évènements regroupant plus de 1000 personnes jusqu'au 15 mars. Maurice Turrettini, Président du Conseil de fondation, déplore le «coup dur qu'est l'annulation pour les exposants qui ont massivement investi dans leur présence à Genève.» L'apparition et la multiplication des cas de coronavirus en Suisse romande ont déterminé cette décision.

Alors que l'élaboration des stands était à bout touchant, les organisateurs annoncent avoir déjà commencé à les démonter. Les conséquences financières pour les acteurs de la manifestation seront colossales. Les organisateurs précisent qu'elles pourront être évaluées dans les prochaines semaines.

Les billets achetés seront cependant remboursés.