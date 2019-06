Vidéo: la nouvelle plage des Eaux-Vives vue du ciel

Enfin! Elle était réclamée depuis 2005, et la voilà. La nouvelle plage des Eaux-Vives a été inaugurée vendredi matin par les officiels. À l’entrée, on distribuait aux invités des chapeaux de paille et des éventails, et qu’importe si le ciel restait couvert. Les Genevois pourront, eux, la découvrir dès samedi à 10h.

Petit bémol: la partie parc ne sera finalement pas accessible avant le 13 juillet, la faute à un mois de mai trop froid qui a retardé la croissance du gazon et à la tempête du week-end dernier. Les baigneurs se contenteront, d’ici là, de la grève composée de fins graviers pour s’allonger et des 400 mètres de promenades pour flâner.

Pour rappel, cette plage gratuite, ouverte 24 heures sur 24, pourra accueillir jusqu’à 8000 personnes. Mais le calme devra régner, puisque les enceintes audio, les grillades, les chiens, les vélos et les rollers seront interdits. Il n’y aura, en outre, pas de surveillance des nageurs.

Photo: Lucien Fortunati

«Moment tant attendu»

Précédé par sept musiciens de la fanfare béninoise Gangbé brass band, Antonio Hodger et Sandrine Salerno, maire de Genève, ainsi que de nombreux invités curieux ont investi la plage. Le président du Conseil d'État, chargé du Département du territoire, a salué «un moment tant attendu», avant d’enjoindre les visiteurs à «écouter le silence» qui règne sur cette plage, en plein centre-ville, qui fait désormais «l’unanimité». «Il n’y a pas de qualité de ville et de vie sans des espaces au bord de l’eau.» Il a aussi souligné le devoir de responsabilité des usagers pour maintenir les lieux propres.

Pour la maire de Genève, ce nouvelle espace de délassement permettra de mettre en valeur le lac et de favoriser le lien social. Elle a aussi salué le travail de Robert Cramer, qui a donné l’impulsion de départ au projet: «Cette plage, on te la doit!». L’ancien conseiller d'État avait en effet lancé le projet en 2008, avant d’être stoppé par moult recours, dont celui du WWF en 2013.

«Je n’ai jamais douté que cette plage verrait le jour», assure Robert Cramer, ravi par le résultat, avant d’ajouter: «En plus d’offrir un espace de baignade, ce projet permet de créer un nouveau port et de nouvelles cabanes de pêcheur, et ainsi de désencombrer les quais qui pourront être investis autrement. Cette plage n’est que le début d’une transformation urbanistique plus importante.»

Week-end de fête

Des DJ, des cours de sport et des pièces de théâtre animeront la plage des Eaux-Vives durant tout ce week-end d’inauguration, qui coïncide avec la Fête de la musique.

Avec un thermomètre qui grimpera jusqu’à 28 degrés dimanche, nul doute que la plage sera rapidement noire de monde. (TDG)