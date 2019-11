Vidéo: le CEVA depuis la cabine de pilotage d'un train

Vous êtes impatient de tester le Léman Express et vous trépignez de connaître sa mise en service intégrale, prévue ce 15 décembre? Voici un avant-goût de ce qui vous attend! À la demande de la «Tribune de Genève», les CFF ont accepté de nous transmettre des images accélérées, tournées dans la cabine de pilotage d’un train sur le tronçon Cornavin-Eaux-Vives-Annemasse (CEVA), bâti à partir de 2011 et sur le point d’être inauguré.

La première vidéo montre le trajet de Lancy-Pont-Rouge à Annemasse, la seconde le retour d’Annemasse jusqu’à Cornavin, ce dernier parcours faisant environ 16 km, dont 14 dans le canton de Genève et 2 en Haute-Savoie. En service commercial, sa durée sera de vingt-deux minutes.

Comme on le constate le parcours est en très grande partie souterrain. Le tracé construit entre La Praille et la France comporte 3,7 km de tunnel (sous Pinchat et sous Champel) et 3,6 km de tranchée couvertes (des Eaux-Vives à la France). Ces passages en sous-sol sont ponctués par la luminosité des gares ou le franchissement de rivières (l’Arve et la Seymaz). Le trajet déjà en service comporte lui aussi des passages en sous-sol (tunnel sous le Bois de la Bâtie, voies couvertes de saint-Jean) et un franchissement de cours d’eau (le Rhône par le viaduc de la Jonction).

Vidéo Lancy-Pont-Rouge-Annemasse

Le film commence à l’émergence du tunnel sous le bois de la Bâtie. On passe à côté de la gare de Lancy-Pont-Rouge, puis on franchit la halte semi-enterrée de Lancy-Bachet avant de s’engouffrer dans le tunnel de Pinchat. On aperçoit en vitesse les parois vitrées du pont sur l’Arve avant d’emprunter le tunnel de Champel, la gare du même nom puis celle des Eaux-Vives avec son quai central. Au-delà, la tranchée couverte sous la Voie verte est ponctuée par le franchissement de la Seymaz (un simple flash lumineux sur la vidéo) et la gare de Chêne-Bourg. On émerge enfin vers la lumière en arrivant à Annemasse.

Vidéo Annemasse-Cornavin

On fait le chemin inverse à celui décrit plus haut avec une légère décélération à la gare des Eaux-Vives. La fin du film nous fait franchir l’entier du tunnel du bois de la Bâtie, le pont sur le Rhône et les voies sous couverture de Saint-Jean pour s’achever à Cornavin.

Eh oui, il roule à droite

Comme certains l'ont remarqué, le train roule à droite alors que le trafic ferroviaire tient usuellement sa gauche, ce qui est un héritage de ses origines britanniques. La raison de cette exception se trouve dans le faisceau de rails aux abords de Cornavin, côté Saint-Jean. Explications.

Quatre voies s'éloignent de la gare centrale à cet endroit. Celle tout à droite est spécialisée dans le trafic avec La Plaine et Bellegarde et passera en dessous du reste du faisceau ferroviaire aux alentours de Châtelaine. Celle tout à gauche est dédiée aux seuls flux franchissant le Rhône par le viaduc de la Jonction, c'est à dire l'extrémité du tronçon CEVA. Les deux voies du milieu sont utilisées par les trains grandes lignes qui ont leur terminus à l'aéroport.

Ceux qui vont à Cointrin tiennent, de façon normale, leur gauche par rapport à ceux qui en reviennent. Mais leur voie sera aussi utilisée, sur quelques centaines de mètres, par les convois circulant dans le même sens avant de bifurquer et rejoindre le viaduc de la Jonction. Ceci afin d'éviter une surcharge puisque cela laisse la voie spécialisée dans le flux franchissant le Rhône (celle tout à gauche) aux seuls trains qui proviennent de la Rive gauche. Du coup, les trains quittant Cornavin pour rejoindre le CEVA se retrouvent à droite par rapport à ceux qui en sortent. Cette configuration se maintiendra jusqu'à Annemasse.

Au-delà de cette gare, il n'y a plus ni gauche, ni droite puisque l'entier du réseau ferré haut-savoyard est en voie unique, hormis les points de croisement. De l'autre côté de Cornavin, le trafic régional se fait également sur une voie unique le long de la côte lémanique jusqu'à Coppet. Il emprunte la troisième voie qui borde les deux autres dédiées aux trains grandes lignes. Des points de croisement (c'est à dire de brefs tronçons de quatrième voie) existent toutefois à Chambésy, au Creux-de-Genthod et à Mies. Là, les trains du Léman Express tiendront leur gauche, comme le veut la règle usuelle.

Un trafic important empruntera le tronçon CEVA. On comptera quatre trains régionaux et deux RegioExpress par heure et par sens.