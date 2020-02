Une victime de viol voit son indemnisation triplée

Treize ans après les faits, une victime de viol collectif obtient 60'000fr. d’indemnisation pour tort moral. L’an dernier, A., un des auteurs, avait été condamné à 5 ans et demi de prison et devait verser 20'000fr. à la plaignante. Cette dernière a fait appel et obtenu, en ce début d’année, le triple du montant décroché en première instance. Une rareté en la matière.

Les faits remontent à la nuit du 16 au 17 mai 2007. La plaignante, âgée alors de 17 ans, boit du whisky, dès le début de la soirée, avec des amies au parc des Bastions. Vers minuit, elle se retrouve seule à déambuler à Plainpalais. Après une brève altercation devant un dancing au boulevard du Pont-d’Arve, le videur lui pulvérise du spray au poivre. Seule, elle titube, vers 2h du matin, à l’angle de l’avenue du Mail et de la rue Bois-Melly, quand elle croise trois inconnus.

Selon l’acte d’accusation, «ils ont alors décidé d’abuser sexuellement d’elle, après avoir constaté qu’elle se trouvait sous l’emprise de l’alcool et qu’elle était handicapée au niveau de sa vue après avoir reçu du spray lacrymogène.» Selon le procureur Walther Cimino, durant l’agression, «elle n’a eu de cesse de crier, pleurer, de se débattre, suppliant à plusieurs reprises ses trois agresseurs de ne pas la tuer et d’accepter de la relâcher». La victime a été frappée, étranglée et menacée avec un couteau. Un cycliste de passage est venu lui porter secours.

L’auteur est libéré

Plus de deux mois après le drame, un des auteurs, A., est interpellé pour un vol à l’astuce. En analysant son ADN, la police fait le rapprochement entre ce Marocain né en 1986 et l’abus sexuel. Mais en septembre de la même année, Champ-Dollon le laisse filer: condamné pour vol à Genève, il obtient sa libération conditionnelle. Le scandale défraye la chronique à l’époque.

«Ce fut un énorme couac, se souvient Me Robert Assaël, avocat de la plaignante. Il n’aurait jamais dû être libéré, puisqu’il était détenu pour viol. Ma cliente a eu constamment peur qu’il se venge, car elle avait dénoncé un viol odieux, abject et d’une cruauté inouïe.»

Après avoir recouvré la liberté, A. est parti en Autriche. C’est dans ce pays qu’il s’est mis en ménage avec sa compagne. Il est devenu coiffeur, barbier – et voleur durant ses heures libres. Arrêté et emprisonné pour des cambriolages, A. écope en 2017 de 3 ans de prison à Innsbruck. C’est dans ce contexte que la Brigade des fugitifs fait le lien entre lui et les faits de 2007.

«Il a ainsi pu être jugé à Genève par le tribunal correctionnel le 12 avril 2019 et condamné pour viol avec cruauté et en bande, à une peine de cinq ans et demi», poursuit Me Assaël.

La victime, qui a consulté plusieurs psychiatres, ne se remet pas de ce drame. Tentatives de suicides, séjour à Belle-Idée, dépression, perte de confiance. En raison de ses souffrances, elle n’a pas eu la force de se rendre à l’ouverture du procès.

Montant triplé

Pourquoi le montant du tort moral a-t-il triplé? Selon l’arrêt du 3 février que nous avons consulté, «le viol subi a été particulièrement grave, s’agissant d’une infraction commise en commun au détriment d’une jeune femme à l’aube de l’âge adulte». Et les juges d’évoquer les circonstances sordides, les violences, la cruauté, le traumatisme de la victime qui s’est vue mourir, les dénégations du prévenu visant à la salir et sa fuite en 2007.

«Les sommes habituellement accordées aux victimes pour tort moral sont, en Suisse, indécentes, regrette Me Assaël. C’est pourquoi je me bats pour qu’elles augmentent, même si l’argent n’efface jamais les horreurs vécues. En plus du tort moral, les juges ont retenu une atteinte à l’intégrité psychique, sous forme d’un stress post-traumatique durable, et un pronostic individuel à long terme qui exclut pratiquement une guérison. Le jugement ayant eu lieu douze ans après le viol, les juges avaient le recul pour le constater. C’est pourquoi la somme a triplé. C’est la première fois que c’est appliqué au pénal, à ma connaissance.»

À noter qu’un autre suspect, qui était en prison en Allemagne, a été prêté l’an dernier à la justice genevoise, pour six mois, afin de pouvoir notamment le confronter à la victime. Présumé innocent, il doit répondre à ce volet de la procédure qui est toujours en cours.