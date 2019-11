Veyrier échappe à une hausse d’impôts

Veyrier voit son budget en rouge en 2020. «Le Conseil municipal, malgré les promesses faites par le passé, n’a pas osé en cette année électorale, augmenter le centime additionnel. Libre à vous.» C’est avec un enthousiasme mesuré que la maire de la commune, Marlyse Rostan, a accueilli mardi soir le vote d’un budget de 31 millions, déficitaire de quelque 400 000 francs.

Il faut dire que le résultat final est très éloigné du projet proposé initialement par le Conseil administratif, qui prévoyait un budget à l’équilibre grâce à une hausse d’impôts (le centime additionnel serait passé de 38 à 39,5) et à la réintroduction de la taxe professionnelle. Ces deux mesures ont été balayées par une majorité du législatif, à l’exception du groupe socialiste. Selon la loi, Veyrier doit donc établir un plan financier pour démontrer un retour à l’équilibre budgétaire dans un délai de 4 ans.

Le Conseil municipal a sorti sa calculette et usé de plusieurs finesses comptables à sa disposition, repoussant des investissements en 2021, ou comptabilisant sous l’année 2019 des amortissements qui auraient dû l’être en 2020. Il a aussi procédé à des choix: c’est oui pour ouvrir un poste de responsable des ressources humaines et un autre de régisseur. C’est non pour un poste d’ouvrier polyvalent du service des routes et un d’ingénieur circulation.

L’élue socialiste Marie-Lourdes Desardouin a regretté que toutes les «bonnes décisions» de l’exécutif aient été «anéanties pour de mauvaises raisons». Et que l’augmentation de 30% du poste d’assistante sociale n’ait été consentie qu’au détriment de l’aide sociale à l’étranger (abaissée de 10 à 7 francs). Révélant selon elle un certain «mépris» pour le sort des personnes qui en bénéficient. Elle a aussi déploré la suppression de la subvention d’assurance maladie pour les employés de la commune à la retraite. Sa collègue Maude Bessat n’a pas mâché ses mots pour fustiger un budget «sans ambition», et railler cette commune qui recule devant l’augmentation d’impôt «pour éviter aux riches de se priver de l’équivalent d’un café par semaine», selon ses calculs. «Je suis fatiguée et désolée par ces mesures d’économies ridicules qui s’apparentent plus à du bricolage qu’à de la gestion.»

Le groupe PDC a voté le budget, tout en émettant des réserves. «Nous n’avons pas été suivis pour l’augmentation d’un centime additionnel, a expliqué l’élu Max Müller. C’est la deuxième année consécutive que nous votons un budget déficitaire. Il nous faut retrouver au plus vite l’équilibre. Ce n’est pas très courageux de la part de notre conseil de laisser un tel héritage à ceux qui seront élus au printemps prochain.»

Le conseiller municipal Jacques Charles, du groupe Veyrier Ensemble, s’est dit «satisfait de renforcer l’administration de 4,2 équivalents temps plein», contribuant ainsi à «réduire les charges de travail qui induisent burn-out et absences maladies». Il prévient toutefois, quant aux investissements, qu’on ne pourra pas «éternellement les décaler sur les années suivantes».

Du côté du PLR, l’élu Thierry Schaffhauser rappelle que son groupe a «accepté la majorité des nouveaux postes demandés. Le coût est bien sûr important, mais permet de maintenir un haut niveau de prestation en parallèle de l’augmentation de la population». Il a par ailleurs justifié le maintien de l’impôt tel quel, considérant que «les estimations fiscales fournies par le Canton se sont souvent avérées très différentes de la réalité». Son collègue Serge Patek a rajouté que «l’augmentation de la fiscalité s’est partout heurtée, y compris dans des communes de gauche, comme Carouge, au refus du peuple. Nous savons ici que voter une augmentation de l’impôt aurait engendré une votation référendaire.»