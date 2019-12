Qui veut une nuit à 100 francs dans un hôtel de luxe?

Premier arrivé, premier servi. Il faudra vraisemblablement ruser de rapidité pour vous offrir un moment de détente dans un cadre plutôt confortable. Puisqu'il vous sera possible de réserver une nuit dans un palace genevois, dans la nuit du 24 au 25 janvier 2020. Les conditions tarifaires? 100 francs dans un quatre étoiles, 150 francs pour une étoile de plus. Les réservations sont ouvertes, ce mercredi 11 décembre, 9 h , et seront directement gérées par les hôtels participants à cette troisième «Nuit de l'Hôtellerie».

Si vous êtes encore ici à lire ces présentes lignes, sachez une chose: ces offres ne s'adressent qu'à ceux qui présenteront un justificatif de leur domiciliation sur le territoire genevois. Pourquoi? Tout porte à croire que l'organisatrice de cet événement – Vanessa Weil – souhaite joindre l'utile à l'agréable. À savoir: rapprocher les habitants de cette petite République avec leurs hôtels, mais également faire découvrir les coulisses de ces établissements ou encore faire connaître les métiers parfois peu connus de l'hôtellerie.

Quels seront les hôtels participants?

Vaste choix vous sera offert. Puisque seize établissements participent à la Nuit de l'Hôtellerie. Soyons fous et livrons une liste (presque) exhaustive: l’Hôtel des Armures, le Kempinski, l’InterContinental, le Métropole, le Jiva Hill, l'Hôtel Movenpick, le Président Wilson, l'hôtel Richemond, l’Hôtel d’Angleterre et le Ritz Carlton.

D'autres hôtels offriront «des activités exclusives», promettent les organisateurs comme l’hôtel Bristol, le N’vY, le Royal, le Ramada ou encore les Fraiser Suites. Ces derniers proposeront – pêle-mêle – des ateliers, des dégustations, 0u encore des visites... Le programme complet sera consultable dès le 23 décembre sur le site internet de la manifestation.

À noter enfin que l'école Hôtelière de Genève ouvrira une partie de ses portes le vendredi 24 janvier 2020.