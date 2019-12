Les Verts veulent graver dans la loi un centre-ville piéton

Ils commencent à perdre patience, les écologistes genevois. Trois ans et demi après le vote de la loi pour une mobilité cohérente et équilibrée – la LMCE, ce fameux compromis entre camps politiques adoubé par le peuple – pas un seul nouveau projet de zone piétonne n’a vu le jour au centre-ville de Genève.

Or, le texte, accepté par le peuple à 68%, prévoyait notamment que dans la zone 1, à l’hypercentre de la ville de Genève, on devait favoriser «les zones piétonnes ou à priorité piétonne ainsi que les zones à trafic limité». Le député Vert Mathias Buschbeck ambitionne donc de muscler la loi.

La règle et l’exception

Finies, les incitations à favoriser des zones dont on ne voit pas la couleur. Fini aussi, l’alinéa prévoyant de limiter au maximum la vitesse à 30 km/h dans ce secteur. Dans son projet, qui vient d’être déposé, le parlementaire remplace le tout par une formulation plus radicale. Elle édicte, dans cette fameuse zone 1 qui couvre peu ou prou le périmètre de l’ancienne cité fortifiée, que «la voirie est en principe piétonne ou à priorité piétonne».

«Puisque rien ne bouge, mieux vaut changer la logique et stipuler que, dans cette zone 1 que l’on veut débarrasser du trafic de transit, les aires piétonnes ou de rencontre à 20 km/h sont la règle plutôt qu’un vœu pieux.»

L’expression «en principe» laisse la porte ouverte à des exceptions. Celles-ci concerneraient les artères qui, sur la carte liée à la LMCE, sont définies comme des axes pénétrants ou d’accessibilité, et cela même au sein de la zone 1. Exemples: la rue de Chantepoulet ou celle des Terreaux-du-Temple.

Chasser le gros de la circulation de ce vaste espace au cœur de l’agglomération pourrait toutefois entraîner un risque: celui de reporter les flux sur les artères situées juste à l’extérieur de ce périmètre. N’est-ce pas un pis-aller? «Non, réfute le député. En rendant le centre-ville plus convivial, on augmentera la part des déplacements qui ne se feront plus en voiture, mais par d’autres modes de transport. C’est une diminution globale du trafic qui peut être attendue d’une telle piétonnisation. Et celle-ci sera sans doute indolore au moment où on attend du Léman Express, tout juste mis en service, qu’il induise une baisse du trafic évaluée à 12%.»

Riposte à droite

Sur les bancs d’en face, le libéral-radical Alexandre de Senarclens déplore une certaine «agitation» et exhorte à la patience. «Cette proposition est totalement excessive, juge celui qui siège, comme son confrère écologiste, à la Commission parlementaire des transports. Il faut laisser le temps à la LMCE, qui n’est en force que depuis trois ans, de déployer ses effets. L’idée de ce compromis était d’en finir avec la guerre des transports et le climat s’est en effet apaisé. Le PLR et le PDC ont même accepté d’assouplir le principe de compensation des parkings. Mais un tel projet de loi donne l’impression que les Verts veulent à nouveau déterrer la hache de guerre. Et c’est piquant qu’ils réclament des zones piétonnes quand, en Ville, la gauche est incapable de voter un projet comme Clé-de-Rive, qui aurait justement pour effet une transformation piétonne de l’hypercentre.»

Est-il habile de la part des Verts de remettre en cause un compromis historique tel que la LMCE? «On voit que beaucoup d’énergie est mise pour mettre en œuvre un volet de cette loi, à savoir la réalisation d’une moyenne ceinture routière, mais pas les points pour lesquels nous avons soutenu ce texte, réplique Mathias Buschbeck. Laisser la situation telle quelle reviendrait à dénaturer la volonté populaire puisque l’alinéa qui vise à favoriser les zones piétonnes reste lettre morte. Rien n’avance alors que le Léman Express est aujourd’hui en service et que le Conseil d’État vient de décréter l’urgence climatique.»