Les Verts veulent construire… plus vert

«Aux arbres citoyens!» pouvait-on lire sur une banderole lors d’une récente manifestation contre le bétonnage à Genève. Le sacrifice de nombreux arbres aux Allières et la menace qui plane sur de vieux platanes à la Chevillarde pour permettre la construction de logements en ont ému plus d’un. «Arrêtons le massacre», ont ainsi réclamé les 400 protestataires descendus dans la rue le 9 novembre.

Alors que Genève vit un boom économique, il faut bien loger les nouveaux venus et les 8000 familles en attente d’un logement social. Et donc abattre des arbres… C’est ce que répète à qui veut l’entendre le président du Conseil d’État Antonio Hodgers: «La crise du logement est bien réelle et nous ne voulons pas l’exporter chez nos voisins français, avec les problèmes de mobilité que cela entraîne.» Irrité par une enquête de la Cour des comptes sur les arbres, le patron du Département du territoire dénonçait même «l’écolo-égoïsme genevois» dans la «Tribune de Genève» du 3 octobre.

Ligne probéton

N’en déplaise au magistrat Vert, il n’y a pas que les membres des associations de quartier et les riverains des zones où l’on bétonne qui s’agitent. Des militants Verts s’interrogent, eux aussi, sur le développement orchestré par Antonio Hodgers: «Est-ce le collège gouvernemental qui lui impose cette ligne probéton dans laquelle nous ne nous reconnaissons pas?»

Des tensions sont palpables dans ce parti. Et cela même s’il est en pleine expansion. Les Verts comptent ainsi sur la séance d’échanges qu’ils auront ce lundi soir avec leur magistrat pour tirer la sonnette d’alarme. Objectif: sauvegarder la biodiversité… tout en bâtissant. Joli défi. À l’image des urbanistes des gares CEVA qui multiplient leurs efforts pour «fleurir le béton» afin d’humaniser des sites utilitaires a priori très minéraux.

L’aide des experts

Les discussions auront lieu en famille – la réunion n’est pas ouverte à la presse – sur le thème «Écologie et territoires». Et à l’image de leur leader Antonio Hodgers, quantité de Verts ne souhaitent pas s’exprimer avant les débats.

Responsable du Groupe de travail aménagement et urbanisme de ce parti, Marcellin Barthassat se mouille: «Cette échéance de réflexion interne aux Verts Genève a été convenue entre le magistrat et la direction des Verts. Cela démontre que nous sommes ouverts au dialogue. Nous sommes plus adeptes d’une pensée de la complexité que d’une vision univoque de l’écologie.» Et dans ce contexte, le sage Barthassat aspire à ce que les experts fassent profiter les élus de leurs connaissances pour les aider à prendre des décisions: «La question de la densité et de la croissance des villes et du paysage est au centre de nos préoccupations. Comment construire quantitativement… et qualitativement, tel est le pari.»

En bâtissant la ville en ville à proximité des transports publics, comme le préconise Antonio Hodgers? Oui, mais en préservant notre patrimoine végétal et en favorisant un aménagement équilibré et durable, exigent, sous le couvert de l’anonymat, des membres du parti: «Le réchauffement climatique nécessite de tout mettre en œuvre pour protéger nos arbres, qui offrent de la fraîcheur, et de préserver des zones vertes perméables.» La magistrate onésienne Ruth Bänziger soutient la politique d’Antonio Hodgers mais veut «en finir avec le mal-développement. Il en va de la crédibilité des Verts de proposer des projets de qualité dotés d’espaces de verdure où il fait bon vivre!»

«Sortir du tout minéral»

«Il faut arrêter le mitage du territoire et cela implique de privilégier les constructions denses et proches des dessertes de transports collectifs, soutient également le président des Verts, Nicolas Walder. Car tant les villas individuelles que les routes d’accès participent largement au bétonnage du pays.»

Le nouvel élu national encourage toutefois à mieux tenir compte de la qualité de vie dans ces centres urbains densifiés; et tout particulièrement en regard du réchauffement climatique et des îlots de chaleur: «Notre magistrat, et le Conseil d’État en général, doivent désormais faire en sorte que la nature et les arbres aient une place prépondérante dans les plans d’aménagements. Il faut sortir du tout minéral et tenir compte du patrimoine arboré pour concevoir les projets, quitte à réduire les densités et ou certains axes routiers afin de mieux cohabiter avec la nature.»

Enfin, il est aussi temps de s’interroger sur la croissance de notre canton. Pourquoi vouloir toujours plus d’entreprises, d’habitants et donc de béton, questionne Nicolas Walder ? «Les Verts ont ouvert ce débat très important durant la campagne sur la RFFA en pointant du doigt les politiques de dumping fiscal. J’espère que les réactions suscitées ces derniers mois par la coupe d'arbres seront l’occasion de prolonger cette réflexion essentielle pour l’avenir de notre canton.»