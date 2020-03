Les Verts cartonnent à Versoix, le MCG sort

Versoix sera-t-il gouverné par un Conseil administratif à majorité de gauche et féminine? Ce serait une première. Si rien n’est joué car aucun candidat n’a atteint la majorité absolue au premier tour, plusieurs enseignements peuvent déjà être tirés. Les Verts, notamment, ont toutes les chances de fêter leur entrée à l’Exécutif le 5 avril prochain, tant ils ont cartonné!

«Notre très bon score confirme celui que nous avions réalisé dans la commune lors des élections fédérales», se félicite la présidente des Verts et candidate au Conseil administratif, Jolanka Tchamkerten, qui rate de 25 petites voix son élection dès le premier tour. «Si on devient le premier parti à Versoix, cela est dû à notre travail sur le terrain, au sein des associations et au Conseil municipal. C’est de bon augure pour le second tour.»

Celui-ci promet d’être disputé. Derrière la candidate écologiste, on trouve les deux sortants. Le PDC Cédric Lambert a réalisé lui aussi un excellent résultat, à 32 voix de la majorité absolue. Quant à la socialiste Ornella Enhas, certes un peu distancée, elle se dit «regonflée à bloc! Mon score est très encourageant au vu du contexte.» Lors du dernier Municipal en effet, un clash interne au PS a suscité les pires craintes. Le parti conservera néanmoins ses trois sièges au Municipal.

Du coup, l’historique siège PLR au Conseil administratif est fragilisé. L’absence d’un libéral-radical au gouvernement versoisien alors que le parti compte 9 sièges au Municipal constituerait un vrai tremblement de terre. Arrivé quatrième, son candidat, Jean-Marc Leiser, ne se dit pourtant pas déçu. «Les résultats de ce premier tour sont assez conformes à ce que nous attendions, même si on ne voyait pas les Verts aussi loin, confie-t-il. Les résultats du second tour dépendront des alliances qui vont ou non se nouer.»

Le MCG, lui, disparaît du municipal. Il n’a pas, et de loin, atteint le quorum. Comme l’UDC, dont le score (5,85% des voix) est cependant encourageant pour un parti absent lors de la dernière législature.