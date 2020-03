Versoix suspend ses loyers commerciaux

Versoix va libérer du paiement du loyer les commerces louant des locaux appartenant à la Commune et dont l’activité est suspendue par les mesures du Conseil fédéral. Cette libération prend effet le 15 mars 2020, jusqu’à la date à laquelle ces mesures prendront fin. «Il est important de donner un signal positif aux entreprises en cette période de crise, ceci pour essayer de sauver l’emploi et d’éviter de nous retrouver tous avec des arcades vides lorsque la crise sera passée. C’est possible, mais il faut agir immédiatement!» relève Patrick Malek-Asghar, magistrat chargé des Finances et des Gérances. Les loyers des surfaces commerciales louées à des entreprises dont l’activité n’a pas été visée par la décision du Conseil fédéral ne sont pas concernés, mais le Conseil administratif dit être prêt «à examiner les situations individuelles au cas par cas». Il exhorte les fondations communales et cantonales disposant de locations similaires à Versoix à adopter la même position, et aux propriétaires privés de prévoir de le faire également s’ils en ont la possibilité.