Versoix se dote sans sourciller d’un budget très largement déficitaire

Versoix est une commune où il fait bon siéger. Lundi soir, son Conseil municipal a accepté sans sourciller un budget de fonctionnement 2020 qui, ailleurs, provoquerait un tsunami. Le déficit présumé atteint la coquette somme de 1,768 million et quelques poussières? Pas de quoi faire des vagues dans la commune lacustre, ni même des vaguelettes. Les élus ont au contraire salué l’excellent travail fourni par leur administration. Même si c’est le deuxième budget consécutif dans le rouge.

L’an dernier, en effet, le déficit se montait déjà à près de 1,5 million. Et le vote, il est vrai, avait été autrement plus chahuté, avec 10 abstentions pour 12 oui. Cette fois-ci en revanche, il a passé la rampe à l’unanimité. «Ce budget nous paraît raisonnable, déclare le conseiller administratif Patrick Malek-Asghar. Les années précédentes nous ont montré qu’à l’heure des comptes, le déficit est comblé», grâce aux reliquats d’impôts notamment.

Rompu à l’exercice, le magistrat PLR a présenté son 17e et dernier budget municipal, puisqu’il quittera ses fonctions au printemps prochain, après quatre législatures passées à l’Exécutif versoisien. Patrick Malek-Asghar a tout de même tenu à mettre en garde le Municipal. Certes, il est prévu une légère augmentation concernant l’impôt sur les personnes physiques, mais aussi une forte baisse sur celui des personnes morales, plombé par l’introduction de la fameuse RFFA, la réforme sur l’imposition des entreprises. «Il faudra faire preuve de prudence dans la gestion des charges et des projets», indique-t-il.

Si le budget est déficitaire, c’est aussi parce que Versoix a consenti un gros effort cette année concernant la petite enfance. Pas moins de 24 nouvelles places de crèche ont été créées, et 16 autres seront disponibles dès septembre 2020. Cela a un impact non négligeable sur les dépenses, puisque la subvention pour la Fondation communale pour la petite enfance est augmentée de près de 1 million de francs. Mais ces projets, il faut le souligner, avaient été voté à l’unanimité, là encore, par le Municipal. Lundi soir, plusieurs élus se sont d’ailleurs félicités d’avoir pris ces décisions.

À l’heure des prises de parole, le Vert Yves Richard relève en outre la hausse de la ligne budgétaire dédiée au développement durable. Jean-Marc Leiser (PLR) met en lumière l’effort consenti pour le soutien aux associations sportives et le rôle important joué par l’administration versoisienne dans l’engagement et l’encadrement des apprentis. Son collègue de parti Julien Marquis rappelle que l’augmentation des places de crèche sera en partie financée par la subvention découlant de RFFA, et il espère que «Versoix constituera un exemple pour les autres communes». Avant d’affirmer que ce second budget déficitaire méritera un suivi rigoureux. «Nous serons attentifs à ce qu’il évolue favorablement et soit maîtrisé», note de son côté le PDC Yves Chappatte. «Prudence, prudence dans les dépenses de cette commune», conclut le MCG Antonio Angelo.