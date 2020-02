A Vernier, on se sent comme à la maison

Un nouvel hôtel s'apprête à ouvrir ses portes dans notre canton. Mais «Appart’City Confort Genève Aéroport Vernier» sort des cases hôtelières traditionnelles, vante un porte-parole de la société: «Notre concept est unique puisqu’il réunit le meilleur des deux mondes, entre la location d’appartement et l'hôtellerie.»

Déjà présent en France depuis 2000 - pays pionnier, avec son siège à Montpellier - et en Belgique avec plus de 100 appart'hôtels, représentant 13 000 appartements, Appart’City poursuit son développement international en s'installant à présent à Genève. Et plus spécifiquement dans la 2e ville du canton. «Une première suisse, précise le responsable de communication. Mais, d’autres projets sont en cours d’étude avancée en Suisse et viendront consolider cette première ouverture à Vernier.»

Marché en constante progression

Classé 4 étoiles, «Appart’City Confort Genève Aéroport Vernier» proposera, dès le 24 février, 96 studios et appartements entièrement équipés, bénéficiant d’un large choix de services hôteliers, dont un fitness.

Du studio à l'appartement 2 pièces pouvant accueillir jusqu’à 4 personnes, les prix oscilleront entre 130 et 150 francs. «Le marché de l’appart-hôtel urbain est très dynamique et en constante progression depuis ses débuts en Europe et dans le Monde. Appart’City est l’un des acteurs majeurs de ce marché. Plusieurs nouveaux établissements sont actuellement en cours de signature au sein de grandes villes d’Europe», poursuit son porte-parole.

Indépendance et économies

Que l’on voyage dans un cadre professionnel ou de loisirs, les atouts ne manquent pas… «Vous souhaitez faire du yoga, recevoir vos amis, venir avec votre chien et votre poisson rouge… tout est possible car vous disposerez d’espace dans votre appartement», promettent les responsables du concept.

«On se sent comme à la maison, libre de vivre à son rythme, de faire ce qu'on veut même en déplacement», se félicite un voyageur professionnel qui passe la moitié de son temps à l'étranger. Il apprécie cette indépendance et les économies qui peuvent, en outre, être réalisées sur un long séjour avec la possibilité de cuisiner. «En plus, certains établissements offrent des tarifs dégressifs en fonction de la durée de séjour.»

L'appart hôtel permet de faire une coupure entre travail et vie privée, d'améliorer le moral et par conséquent la productivité, affirment même des patrons d'entreprise.