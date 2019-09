Vernier croit aux vertus du violon contre l’échec scolaire

Depuis la récente rentrée scolaire, l’équipe de la Fondation Vareille accueille deux nouveaux établissements au sein de son projet «Un violon dans mon école»: l’établissement verniolan Émilie-de-Morsier, ainsi qu’une école de Seine-Saint-Denis, en région parisienne.

Résultat: pas moins de dix établissements scolaires – dont deux situés dans la commune de Vernier – participent dorénavant à ce projet dont bénéficient plus de 1200 apprentis violonistes.

Pourquoi un tel engouement? «Parce que l’apprentissage du violon contribue à la réussite scolaire.» Portée par cet adage, la Fondation Vareille – reconnue d’utilité publique dans la lutte contre l’échec scolaire d’origine sociale – a lancé «Un violon dans mon école». Un projet qui s’adresse à des établissements situés dans des zones défavorisées, dans le but de réduire les inégalités. «À 3 ans, les enfants issus de milieux précarisés connaissent 500 mots environ, quand les autres en maîtrisent bien plus du double», souligne Delphine de Kesling, responsable du développement à la fondation.

La pratique de cet instrument (et de la musique en général) serait un moyen efficace pour aider les écoliers à combler ce déficit dès le plus jeune âge, afin de pouvoir profiter des apports de l’enseignement scolaire. Avec un impact très positif sur les capacités de concentration, de mémorisation et d’abstraction des enfants.

La machine a été lancée en septembre 2015 à Zurich et à Martigny. La Fondation Vareille finance l’achat des instruments ainsi que les cours, dispensés par des professeurs sélectionnés par les conservatoires locaux: «On leur offre des violons de qualité. Cela responsabilise les enfants. Ils apprennent à prendre soin de leur instrument et à se laver les mains avant de le sortir de son étui. Il y a tout un rituel autour de cela.»

Depuis l’automne 2018, l’École primaire du Lignon, située en réseau d’éducation prioritaire, profite de cette nouveauté, qui semble plaire aux violonistes en herbe, comme nous avions pu le constater sur place au printemps dernier. «Les philanthropes Hélène et Pierre Vareille ont remis en personne les violons aux élèves, nous rapportait Nathalie Studli, directrice de l’établissement Lignon/Aïre. La fierté des familles, se sentant ainsi considérées, faisait plaisir à voir! Dans l’inconscient collectif, la musique classique reste élitiste, le violon en tête.»

La première année, les enfants suivent chaque semaine un cours collectif de quarante-cinq minutes. Dès la deuxième année s’ajoutent deux leçons de trente minutes en petits groupes. Au début, il y a beaucoup de curiosité. Certains voyaient un violon pour la première fois… Aux jeunes écoliers verniolans d’Émilie-de-Morsier de découvrir à présent les vertus de cet instrument.