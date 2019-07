Verdir Genève devient une priorité

La Ville de Genève veut rendre la cité beaucoup plus verte. Elle vient de se doter d’un Plan stratégique de végétalisation, comme l’ont annoncé ce matin les conseillers administratifs Guillaume Barazzone et Rémy Pagani lors d’une conférence de presse. «Avec le réchauffement climatique, la végétalisation n’est plus une option, c’est une obligation», a déclaré ce dernier.

«En 2050, notre ville aura un climat comparable à l’Afrique du Nord, a rappelé Guillaume Barazzone. La végétalisation permet de lutter contre les îlots de chaleur, elle réduit la pollution, valorise notre patrimoine bâti et embellit la ville.»

Concrètement, le Plan stratégique de végétalisation va faire partie intégrante du Plan directeur communal. Cela signifie que les constructions et les espaces végétalisés devront se développer simultanément.

«C’est un changement de paradigme que nous voulons, annonce Guillaume Barazzone. Jusqu’alors, on construisait et on se demandait où planter quelques arbres sur les espaces restants. Désormais, il faudra penser les deux aspects en même temps.»

Fortes disparités entre quartiers

Aujourd’hui, 31% du territoire de la ville est végétalisé. Ceci grâce notamment à ses grands parcs, héritage du passé. Mais la situation est très différente d’un quartier à l’autre. Dans certains secteurs, comme les Pâquis ou Cluses, ce chiffre chute à moins de 10%.

La situation précise de chaque quartier a été analysée et cartographiée. C’est sur cette base que les services de l’État vont orienter leur action.

Cent millions de francs à investir

Dans quelle mesure la ville sera-t-elle plus verte à l’avenir? La Ville ne s’est pas fixé un objectif chiffré. «Cela n’aurait pas de sens, la situation étant très différente d’un quartier à l’autre, relève Guillaume Barazzone. Mais nous avons une vraie ambition politique.» Les moyens financiers devraient en tout cas prendre l’ascenseur. Rémy Pagani a évoqué une enveloppe de 100 millions de francs sur dix ans.

Arbres ou voitures, il faut choisir

Mais les obstacles sont nombreux. À commencer par les voitures. L’obligation de compenser chaque place de parc perdue est une contrainte énorme. «J’en appelle à un vrai changement de politique sur la voiture en ville, et c’est un élu de centre droit qui le dit», a martelé le démocrate-chrétien Guillaume Barazzone.

Il faudra aussi convaincre les propriétaires privés de planter des arbres dans les cours plutôt que de les encombrer de voitures. «La végétalisation est la responsabilité de tous», a relevé le magistrat PDC. Pour le moment, la Ville ne voit pas comment faire pour inciter les propriétaires. «En tout cas, il faudra créer un rapport de force sur la base de l’alerte sanitaire», a déclaré Rémy Pagani.

Surélévations contre arbres

Une piste évoquée: autoriser les surélévations à condition qu’une compensation soit accordée sous forme de végétalisation.

Enfin, il faudra aussi travailler avec les Services industriels pour trouver de quoi planter de grands arbres dans des sous-sols très utilisés.

(TDG)