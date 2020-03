Le Venusia ferme ses portes pour protéger les travailleuses du sexe et les clients

Le coronavirus aura eu raison du Venusia. Le célèbre salon érotique genevois ferme ses portes et ce, pour une durée indéterminée, comme l'a annoncé sa patronne, Lisa Ceszkowski, sur les réseaux sociaux: «La situation sanitaire étant celle que vous connaissez, et prenant les devants afin de vous protéger ainsi que nos collaboratrices, nous avons décidé de fermer l'établissement dès dimanche 15 mars à 9h00 et ce jusqu'à nouvel avis.»

Des internautes saluent une décision «sage »et «responsable».

«Inaction du Conseil d'État»

Contactée, la patronne du plus grand «sex-center» de Suisse romande se dit, par ailleurs, «surprise et scandalisée de l'inaction du Conseil d'État dans (son) domaine. Contrairement à la majorité des autres cantons, (Genève) n'est pas entré en matière sur la fermeture des salons et clubs érotiques. Nous déplorons cette Genferei et décidons donc de prendre les devants, même si ce n'est pas de gaieté de cœur. La période est difficile pour tous et nous exhortons chacun à suivre les comportements demandés par les autorités sanitaires pour permettre le ralentissement de la diffusion de la maladie», explique-t-elle.

En Europe, des mesures ont déjà été prises. Dans le quartier de la prostitution au nord de Bruxelles, notamment, les travailleuses et travailleurs du sexe ont dû cesser leur activité vendredi à minuit, à l'image des bars et des restaurants.