Vendeuse blessée par balle:«Il m’a visée comme un lapin»

«Une vie changée. Une vie abîmée.» La femme qui parle n’a pas de mots assez forts pour décrire les souffrances qu’elle endure depuis ce jour de février 2016, quand deux braqueurs sont entrés dans la Coop des Palettes. Vendeuse en rayon, elle s’est retrouvée face à l’homme armé qui venait de vider la caisse. «Il dit qu’il ne m’a pas vue, mais ce n’est pas possible. J’étais face à lui. Il m’a visée comme un lapin. C’est lamentable.»

Au deuxième jour du procès des braqueurs des Palettes – quatre brigandages au total – la parole passait aux victimes. L’employée de la Coop en est la principale. Elle refuse les excuses de ses agresseurs, par ailleurs clients réguliers du magasin. «Quand il (ndlr: le tireur) passait en caisse, il me tutoyait. Puis un jour, il me tire dessus. Tout ça pour de l’argent. Si vous n’en avez pas, levez-vous le matin et allez bosser», s’emporte la jeune grand-mère de 56 ans. En larmes, elle demande pardon au président du Tribunal criminel, qui lui rétorque: «Ne vous excusez pas, madame.»

Une sixième opération

Après le braquage, la vendeuse a subi cinq opérations pour reconstituer son pied. Mais aujourd’hui, les douleurs persistent. «Il a fallu une sixième intervention pour retirer la plaque de métal. J’ai des douleurs au quotidien.» Durant trois ans, elle sera en incapacité de travail complète avant de pouvoir reprendre trois ans après les faits, mais à temps partiel, dans une autre Coop du canton. «Je suis forcée de rester assise en caisse avec le pied surélevé», indique-t-elle.

Les séquelles ne sont pas seulement physiques. «Depuis ce braquage, je suis sans cesse méfiante. Je m’enferme chez moi, dans ma voiture. Je suis anéantie.»

«Excuses acceptées»

La deuxième détonation a atteint un client du supermarché. Au pied également. «Il tenait son arme comme dans les films, la paume vers le bas, et il a tiré, décrit le sexagénaire. Naïvement, j’ai cru que c’était un plomb. Mais à l’hôpital, on m’a dit qu’il s’agissait d’éclats de balles réelles.» Lui a accepté les excuses de son agresseur. «Vous n’avez pas gâché ma vie, vous l’avez juste un peu handicapée», dit-il en direction de celui qui lui a tiré dessus. Lorsqu’il parle de ce jeune de 25 ans poursuivi pour tentative d’assassinat, il a des mots empreints de bienveillance: «Je pense à lui, à sa vie qui part en vrille à un si jeune âge. Je suis choqué par la futilité des motifs. Mais je ne lui en voudrai pas toute ma vie.»

Un autre homme a souhaité adresser des mots aux jeunes braqueurs. Il se trouvait dans la station-service lorsque l’un d’eux est entré, casque sur la tête, pistolet factice en main. Confronté à lui, il a d’abord reçu un coup à la tête avant de réussir à le maîtriser, avec le patron de la station-service. «Vos excuses sont acceptées. Mais sachez que vous avez voulu ôter la vie à un papa qui fait vivre une famille de quatre enfants.»

La solidarité vacille

Enfin, ce deuxième jour d’audience a mis en lumière la solidarité fragile qui règne parmi ces cinq jeunes des Palettes. Deux prévenus suspectés d’avoir participé au dernier braquage de la route de Saint-Julien ont livré des versions diamétralement opposées quant à la moto volée. Elle a servi au vol à main armée avant qu’ils ne lui boutent le feu dans les garages des Palettes (l’incendie a mobilisé un vaste dispositif de secours). L’un admet – «Nous étions tous d’accord», a-t-il affirmé – quand son complice, qualifié comme affilié par le Ministère public, conteste son implication.

Le procès se poursuit.