Un Vallotton inédit en vente à Genève

En ce moment au Metropolitan Museum de New York, c’est Félix Vallotton qui accueille, une première dans la Grande Pomme pour l’artiste. L’institution le met en lumière en «peintre de l’inquiétude», la presse américaine salue le «rebelle» comme ses «belles contradictions» et lui… ressort, inédit, sur le marché de l’art! Avec une petite huile sur carton restée depuis 1938 dans la même famille vaudoise.

Mise en vente, ce mercredi par Piguet HDV à Genève, «La Seine à Valvins» avait même disparu du circuit des expositions depuis 1932. «En plus d’être une œuvre très puissante, c’est une vraie découverte pour le marché, se réjouit le directeur de la maison de ventes, Bernard Piguet. Avec Vallotton, vu à Londres cet été et maintenant à New York, avec ce peintre suisse qui s’exporte de cette façon-là, je pense que nous sommes au début de quelque chose.»