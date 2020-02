La vague verte s’invite dans la chic Cologny

Les temps sont au développement durable. Comme dans d’autres communes, les programmes des différentes formations politiques colognotes sont truffés de préoccupations environnementales. La bagarre sera confinée au Conseil municipal. À l’Exécutif, les PLR sortants Bernard Girardet et Catherine Pahnke, ainsi que Pascal Hornung, nouveau, pour les Hors Partis (HP), sont désignés de manière tacite.

Le programme vert du PLR? «La sauvegarde du corridor biologique et de la biodiversité sera menée en parallèle de la lutte contre la surdensification, détaille au nom de ce parti le maire actuel, Bernard Girardet. Cet objectif important de notre programme favorisera la poursuite du développement de la mobilité douce, de la création d’une voie verte pour rejoindre le lac et d’une voie de bus pour rejoindre le Léman Express.»

Au nom des HP, Alain Gervaix indique, dans sa liste de priorités liées à l’environnement, le soutien à des «actions publiques ou privées diminuant l’impact du changement climatique». Ce mouvement cite aussi la préservation «des qualités paysagères et patrimoniales de la commune» et le développement «des réseaux de mobilité douce». Enfin, le groupe Alternative écologique et sociale Cologny va tenter de se glisser au Conseil municipal. Pour ce mouvement, «Cologny peut et doit devenir un exemple en matière écologique et sociale, car elle en a les moyens, il faut désormais traduire les intentions en actes».