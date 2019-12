Les urgences seront plus performantes

La demande d’autorisation de construire est parue dans la «Feuille d’Avis Officielle»: un vaste projet de rénovation, réorganisation et agrandissement du Service des urgences devrait démarrer en mars.

Ce service modernisé devrait s’étendre sur l’espace autrefois dédié aux soins intensifs, eux-mêmes déplacés dans le nouveau bâtiment des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG).

«D’un coût de 44 millions de francs et échelonné en neuf étapes, c’est un projet majeur pour les HUG, annonce leur porte-parole, Nicolas de Saussure. Le défi consistera à maintenir le bon fonctionnement des Urgences durant les trois ans de travaux.»

Des itinéraires seront ainsi modifiés. «Les usagers des HUG continueront cependant, durant la majorité du temps, à entrer par la rotonde.»

Toujours plus d’entrées

Mais ces perturbations en valent la peine. Et de toute façon, il n’y avait pas vraiment le choix. Car le nombre de patients pris en charge chaque année aux Urgences ne cesse de croître. Conçu dans les années 70 pour recevoir 60000 personnes, ce service en a accueilli 73000 en 2018. Et «on devrait atteindre le cap des 75000 cette année, avance le professeur François Sarasin. L’agrandissement des lieux doit nous permettre de prendre en charge 90000 patients à l’horizon 2035-2040.» Le patron des Urgences se réjouit donc de l’importante cure de jouvence qui se profile.

Outre les améliorations d’ordre architectural et d’agrandissement, c’est surtout la future organisation de son service que vante le professeur Sarasin: «Nous n’allons pas uniquement faire en plus grand ce que nous réalisons aujourd’hui. C’est toute notre façon de travailler qui va s’améliorer grâce à ce superprojet. Avec une nouvelle ergonomie davantage en accord avec un tel service et permettant de penser les choses de façon plus globale.» Non seulement les conditions d’accueil devraient se bonifier aux Urgences et les parcours se simplifier, mais surtout «les patients verront plus vite un médecin et les conditions de travail seront renforcées, informe François Sarasin. Nous bénéficierons notamment d’un plateau technique plus performant et de salles de traitement plus vastes.»

Actuellement, il faut compter en moyenne cinq heures – pour des urgences sérieuses mais bien sûr pas vitales (prise en charge alors immédiate) – entre l’arrivée et la sortie ou l’hospitalisation du patient. Avec le nouveau service, «nous souhaitons pouvoir gagner une heure», indique Nicolas de Saussure. Pour favoriser le fonctionnement, le nombre de postes a augmenté de quinze unités dans ce service en 2019. Soit: trois médecins, quatre ou cinq infirmiers et sept ou huit aides-soignantes polyvalentes.

Maison de l’enfant

Autre projet d’importance attendu ces prochaines années: la Maison de l’enfant et de l’adolescent, dont l’ouverture est prévue en 2023. Son coût de 75 millions de francs sera en grande partie financé par deux fondations genevoises (45 millions) ainsi que par des dons et des legs (7 millions). Le solde sera à la charge des HUG.

Objectif: rapatrier en un seul lieu tous les services de psychiatrie des jeunes, pour l’heure éclatés dans divers endroits, en ambulatoire. «Un gros défi là encore pour les HUG, note Nicolas de Saussure. Tout un concept d’ouverture de la psychiatrie sur la cité inspiré par le pédopsychiatre François Ansermet.» Et pas seulement médico-médical. «Une démarche artistique accompagnera le projet par le biais d’un amphithéâtre, d’une salle de danse, d’ateliers de musique et de santé, ainsi que d’un lieu d’exposition», précise le porte-parole.

Cette Maison de l’enfant et de l’adolescent sera accolée à l’Hôpital des enfants, sur le site de l’ancien bâtiment de la médecine dentaire, qui a déjà été démoli.

Les travaux devraient également bientôt démarrer. Inauguration espérée en 2024.