L'Université de Genève inhume une tête humaine à Saint-Georges

Deux autres cas réglés

Concernant les sept squelettes pygmées, l’UNIGE s’est rapprochée de l’Université de Lubumbashi et du Musée National de Lubumbashi, en République Démocratique du Congo (RDC). Les trois entités académiques ont conclu, en juin 2018, que la propriété des squelettes devait revenir à l’Université de Lubumbashi. Mais ce retour ayant été jugé très délicat, les ossements font désormais l’objet d’un prêt de longue durée de l’Université de Lubumbashi à l’UNIGE. Leur accès et leur usage sont gérés à distance par l'institution congolaise.



Quant à la tête du soldat chinois, l'UNIGE s’est rapprochée des autorités chinoises afin d’étudier sa possible restitution. Après plusieurs échanges et sans indication contraire de leur part, l’UNIGE conserve pour l’heure ce vestige anthropologique. S’il devait être considéré comme un bien culturel, rien ne s’opposerait à sa restitution.

X.L.