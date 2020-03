L'union de la gauche au PLR ne décourage pas Thierry Cerutti et Yves Magnin

La bagarre pour accéder à la Mairie de Vernier se poursuit. Pour rappel, le socialiste Martin Staub a déjà été brillamment réélu et son colistier Vert Mathias Buschbeck - bon deuxième au premier tour - est aux portes de l’exécutif.

Reste un vrai suspens pour le troisième fauteuil. Une décision, prise lundi en assemblée générale, pourrait cependant jouer un rôle déterminant dans le verdict final. A la suite de l’élection au 1er tour du magistrat sortant Staub, le PS, les Verts et le PLR ont, en effet, décidé de faire liste commune pour le 2ème tour des élections au Conseil administratif en présentant les candidatures du Vert Mathias Buschbeck et du PLR Gian Reto Agramunt.

«Barrage aux populistes»

«Cette alliance des forces constructives a pour objectif de faire barrage aux populistes qui par le passé ont porté préjudice à notre commune», indiquent les trois partis à nouveau alliés. Lisez, plus concrètement, faire surtout barrage à un homme... le MCG Thierry Cerutti, 4e dimanche, qui n’en reste pas moins déterminé à réintégrer la Mairie, lui qui fut le premier MCG à entrer dans un exécutif en 2007.

Malgré cette union sacrément solide au niveau purement comptable, le 2e tour reste ouvert. C'est du moins ce qu'avance le bouillant MCG qui pourra compter sur la liste numéro un MCG L'Alternative et sur le soutien de l'UDC. «La population en a marre de ces alliances politiciennes contre-nature!», affirme-t-il avec force.

L'expérimenté PDC Yves Magnin - arrivé 3e dimanche - qui reste, lui aussi, un sacré client pour la Mairie, abonde: « Les électeurs sont las des petits arrangements de ce type. Ils veulent de l'expérience et de l'honnêteté. Mon bon score de dimanche en atteste.» Uni aux Vert’libéraux, il vante sa liste 3, «celle de l'énergie, du coeur et de l'expérience».

«Equipe soudée»

En posture favorable grâce à son poids collectif, le trio PS-Verts-PLR continue, de son côté, à défendre l'expérience avec Martin Staub, la cohérence d'un projet commun qui a fait ses preuves depuis 2011 - Ndlr; élection à l'exécutif du PS Thierry Apothéloz, du Vert Yvan Rochat et du PLR Pierre Ronget - et «une équipe constituée de trois politiciens de la même génération», note Gian-Reto Agramunt (5e dimanche).

«Dans la situation sanitaire si particulière que nous connaissons et face aux défis à court, moyen et long terme, il est indispensable pour Vernier d'avoir une équipe soudée, la seule à même d'y faire face, peut-on encore lire dans un communiqué PS, Verts, PLR. A court terme, le nouveau Conseil administratif aura pour tâche d’accompagner et de suivre sur le plan local la crise actuelle et ses conséquences. A court, moyen et long terme, il s’agira de répondre aux urgences sociales et environnementales, une volonté clairement exprimée par la population dans les urnes, le dimanche 15 mars.»

Dernier candidat en lice, l'ex-socialiste Junior Mazolo-Mikunzi tentera de donner encore plus de couleurs à son nouveau parti, Alternative Vernier, qui a déjà obtenu le quorum.