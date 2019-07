Unia dénonce un cas de dumping sur un chantier

Unia a mené mardi une action sur un chantier dans la zone industrielle de Meyrin, celui de l’Atrium Park. Six représentants du syndicat ont empêché les ouvriers d’une entreprise spécialisée dans la pose de façade métallique d’aller travailler, afin de dénoncer ce qu’ils considèrent comme un nouveau cas de dumping salarial sur un chantier genevois.

«Tous ces ouvriers sont considérés comme des aides, même le chef d’équipe, or un aide, on le paie moins cher qu’un professionnel», avance José Sebastiao, secrétaire syndical chez Unia. Selon lui, l’entreprise profite des lacunes de la Convention collective du travail (CCT) des métiers techniques de la métallurgie du bâtiment, qui ne reconnaît pas l’expérience ni les diplômes étrangers et prévoit près de 20% d’écart entre les salaires des employés qualifiés et les autres (24,65 francs contre 29,25 francs). L’entreprise est un sous-traitant qui emploie 14 aides-monteurs à Meyrin. Moins cher que ses concurrents, elle aurait remporté ce marché sur le dos du personnel, selon Unia.

«Personne ne travaille au noir»



Ce n’est pas l’avis de son patron, qui crie au scandale. «Personne dans mon effectif ne travaille au noir, tous sont au bénéfice d’un contrat favorable, dit-il. Les aides sont rémunérés 25,50 francs par heure là où la CCT prévoit un minimum de 24,68 francs.» Le directeur souligne que tout est dûment annoncé à son mandataire et au maître d’œuvre du chantier, Implenia.

Il ajoute que des inspecteurs sont venus contrôler à plusieurs reprises sans broncher. Contacté, le secrétaire paritaire de la Conférence paritaire de la métallurgie du bâtiment, Sylvain Lehmann, dit être tenu au secret de fonction et ne fait aucun commentaire.

Le patron de l’entreprise visée par Unia ajoute tout de même avoir changé les statuts et les contrats de trois employés «pour avoir la paix à quelques années de ma retraite».

Deux mois après le chantier d'En Chardon



Cette affaire surgit trois mois après un scandale sur un chantier des TPG, En Chardon, à côté de l’aéroport. Des associations patronales ont découvert ce printemps que des ouvriers italiens se voyaient ponctionner une partie de leur salaire sans aucune raison valable.

En face du Campus Richemont, Atrium Park appartient à CP de la Bergère SA, un bureau de promoteurs dirigé par le Québécois Sylvain Pelletier. Le complexe doit proposer 27 000 m2 de bureaux et 500 places de parking l’an prochain. (TDG)