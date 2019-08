Une vision à 360 degrés entre les bras du Rhône

Son ancêtre était en pierre. Un ancêtre plus que centenaire, apparaissant au pied des arbres en 1876. Double fonction protectrice: on permettait au tronc de croître en paix, on offrait au passant une station à l’ombre. La forme circulaire s’est maintenue jusqu’à aujourd’hui, le support a changé. Ces bancs d’entourage ont leur historienne, déjà citée au cours de notre série, Véronique Palfi, et leur chapitre dans l’étude publiée en 2012 sous l’égide de la Conservation du patrimoine architectural de la Ville de Genève.

D’un côté, la BCGE

Une bible illustrée qui évite de tourner en rond et dire des bêtises. Chaque détail compte. Le banc qui nous intéresse est l’héritier direct de cette famille affectionnant les arrondis, les courbes et les sièges cintrés. Il présente une structure métallique équipée de lattes tubulaires. Quatre lieux dans la ville l’accueillent: rue des Confessions, parc Bertrand, parc des Franchises et quai de l’Île.

C’est ce dernier endroit, le plus central, situé entre les deux bras du Rhône, que l’on retient pour vérifier le monde vu à 360 degrés. Le décor urbain n’est pas forcément à la hauteur de cette vision exhaustive. Entre établissement bancaire et pont de la Machine, l’œil hésite à faire son choix. Il se sent un peu surveillé. La proche place financière est sous vidéoprotection, les convoyeurs de fonds n’ont pas le temps de descendre de leur véhicule pour tester cette circularité grillagée qui s’apparente à un barbecue de jardin planté dans les pavés.

De jour, le banc le plus proche du fleuve, orienté en direction du quai Bezanson-Hugues, sur lequel un bar chic fait pousser de la fausse herbe et des igloos en hiver, disparaît complètement derrière les voitures stationnées. Voisinage anonyme et sinistre. D’où sans doute le peu de succès rencontré par ce mobilier pourtant original.

Le banc d’Yvette et Thomas

Un siège à une place lui sert de faire-valoir. Cette création totalement incongrue porte la signature des SIG; on en trouve la mention à l’arrière du dossier, ainsi que cette légende qui n’a rien d’artistique: coffret d’éclairage public.

Poser ses fesses sur une régie lumière? Non merci. On préfère encore tenter l’impossible: se coucher à l’horizontale sur notre banc circulaire. Deux personnes vivant à la rue en ont partagé l’expérience durant près d’une année. Elles avaient fini par adopter ce banc à l’inconfort absolu quand on est privé de lit pour dormir.

Avant de le quitter subitement, en y laissant leurs bagages alignés en demi-cercle sous une bâche en plastique. C’est cette image que l’on conserve avec soi, la seule véritablement incarnée d’un quai insulaire sans identité propre. Le banc d’Yvette et Thomas se refermant sur leur énigme. Ils n’ont jamais laissé quiconque s’asseoir à leurs côtés.