Une vingtaine d'antispécistes devant le Palais de justice

Ils étaient une vingtaine, surveillés et photographiés par presque autant de policiers, alignés devant le Palais de justice. Mercredi matin, les militants antispécistes demandaient la libération d'un des leurs, suspecté d'avoir participé à une dizaine de caillassages de boucheries à Genève et ailleurs à la fin de 2018. Des tags et l'attaque de l'abattoir de Perly figurent également au dossier.

Le jeune homme dans la vingtaine est enfermé à Champ-Dollon depuis le mois de novembre.

Chef de file du mouvement, Virginia Markus tenait le micro sous une pluie battante pour dénoncer «l'acharnement politique»: «On s'en prend au petit militant pour en faire un exemple!»

Cette colère des militants fait suite à la récente décision de prolonger de deux mois la détention du militant par le Tribunal des mesures de contrainte. Si le Ministère public demandait cette prolongation en raison de risques de «réitération», l'instance chargée de décider des mesures de détention a justifié sa décision en raison des convictions politiques du prévenu.

Son avocat, Me Olivier Peter, annonce qu'il fera appel de cette décision.

Développement suit.