Une Villa Yoyo mobile part à la rencontre des enfants

Depuis maintenant un an, un petit bus blanc mis en place par les Unions chrétiennes de Genève (UCG) va à la rencontre des enfants de 4 à 12 ans. Il sillonne les lieux les plus reculés du canton, là où les animations ne sont pas ou peu existantes et les centres d’activité éloignés, comme Presinge, Satigny, Lancy ou Anières.

Après la première phase d’essai, très réussie, de cette installation itinérante, un nouveau véhicule entièrement électrique, au visuel coloré et joyeux, a été inauguré mercredi 3 juillet. Il complète l’accueil libre et gratuit des Villas Yoyo, espaces pour les enfants mis en place par les UCG à quatre endroits différents de Genève, il y a plus de dix ans.

«Notre but est d’apporter de la vie et de la couleur dans les quartiers bétonnés de la ville, explique Anne-Sophie Dejace, secrétaire générale de l’UCG. Nous communiquons et prospectons pour trouver les endroits idéaux où proposer nos activités ludiques. Nous cherchons ainsi à aider les enfants dans leur développement personnel.»

Le véhicule offre diverses animations, toutes gratuites. Pique-nique ou goûter sont proposés aux enfants de tous les milieux sociaux, et toutes formes de jeux sont disponibles: d’eau, de société, sportifs, collectifs, etc. Un planning régulier est établi, les enfants savent donc où trouver leur nouveau compagnon de jeu, qui possède un équipement adapté pour tous les temps. L’encadrement, composé de trois à quatre animateurs, est toujours mené par au moins deux éducateurs professionnels, accompagnés de stagiaires ou de jeunes recrues. À l’avenir, ce bus encore occasionnel aimerait pouvoir tourner toute l’année.

L’inauguration officielle de la nouvelle Villa Yoyo mobile électrique et colorée honore l’année du 30e anniversaire de la signature de la Convention relative aux droits de l’enfant. Le slogan «Vivre, jouer, apprendre» des Villas Yoyo est d’actualité.

(TDG)