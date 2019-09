L'incendie dans l'une des tours du Lignon est maîtrisé

Un incendie s'est déclaré mardi, peu après midi, dans l'une des tours du Lignon. Une impressionnante fumée s'échappe à hauteur du 1oe étage, au 4, avenue du Lignon. Intervenus massivement sur place, les pompiers ont rapidement pu maîtriser le sinistre.

«Nous avons engagé passablement de moyens», indique l'adjudant Nicolas Millot, du Service d'incendie et de secours (SIS) de la Ville de Genève. Dans le détail: dix véhicules du SIS, 25 sapeurs-pompiers, 3 ambulances. La police et des pompiers volontaires de Vernier ont également été envoyés en renfort.

De nombreux locataires (du 10e au 26e étage) ont été évacués. «Un potentiel de 200 personnes», relève le major Philippe Favero.

Lors de leur intervention, les pompiers du SIS ont porté secours à deux chats, Siam et Theo, qui se trouvaient dans un appartement voisin. «J'étais partie faire des courses et, en voyant la fumée sur le retour, je me suis dit: «Mon Dieu, mes chats», raconte Dany, qui vit au 16e étage.

Feu dans la petite tour du Lignon pic.twitter.com/o4Gv1wxSmG — malik berkati (@berkati) September 24, 2019

À 14 heures, des habitants des allées voisines avaient déjà pu regagner leurs appartements. Ceux du numéro 4 devraient bientôt pouvoir en faire de même. Excepté celui qui vivait dans l'appartement d'où est parti le sinistre. Absent au moment du départ du feu, il devra être relogé.