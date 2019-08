Une société genevoise se fait un nom en Californie

Une jeune pousse genevoise connaît le succès outre-Atlantique. Gmelius, basée à Plan-les-Ouates, a été sélectionnée dans Y Combinator, un accélérateur de start-up qui a la réputation d’être le plus sélectif au monde.

Y Combinator, établi à Mountain View, a participé à l’essor de projets comme Airbnb, Dropbox ou encore Coinbase. Deux fois par an, 14 000 entreprises toquent à sa porte pour bénéficier d’un investissement, mais seule une centaine d’entre elles sont sélectionnées. Gmelius est le premier Suisse à être retenu.

Swisscom séduit



Tout s’est passé très vite: «On a postulé à la mi-avril, sélectionné pour une interview en Californie le 29 mai et finalement retenu», se réjouit Florian Bersier, fondateur et directeur de Gmelius. Le groupe genevois cède ainsi 7% de son capital à Y Combinator, contre un investissement de 150 000 dollars et un accès facilité au marché américain, où il vient d’ouvrir un bureau. Gmelius a en outre gagné la semaine dernière le Swisscom start-up challenge, un prix de référence en Suisse.

En avril, la start-up a bénéficié d’une levée de fonds à sept chiffres. Gmelius, qui employait une demi-douzaine de salariés en janvier, en compte désormais 18. Son service vise à doper la messagerie Gmail, utilisée par 1,5 milliard de personnes. «Il s’agit d’un CRM (Customer-relationship management) collaboratif intégré à Gmail qui permet de gérer l’ensemble des étapes d’une relation client avec son équipe depuis l’outil le plus utilisé en entreprise: sa boîte Gmail», tentait de vulgariser dans nos colonnes ce printemps Florian Bersier.

Démarrage dans une chambre d'étudiant



Ce service informatique, le Genevois l’a d’abord bricolé dans sa chambre d’étudiant, en 2015, en marge de son doctorat à Oxford, pour mieux communiquer sur sa thèse et faciliter la gestion de ses recherches avec d’autres universitaires du globe. Une fois de retour en Suisse, Florian Bersier fonde Gmelius SA, en 2016, avec l’aide de la Fongit, un incubateur à Plan-les-Ouates.

Gmelius a jusqu’à présent surtout été prisé des multinationales, mais depuis peu les PME s’y intéressent également. Le marché, selon Florian Bersier, «est en plein boom».