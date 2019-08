Une pluie scintillante s'est abattue sur Genève

Des clins d’œil aux musiques et films populaires de l'année en cours, des émoticônes dans les airs, du bruit, de la lumière: autour de la rade, le traditionnel grand feu n'a pas dérogé à la règle. Ils étaient quelques 330 000 personnes, d'après Genève Tourisme, sur les quais pour assister à ce spectacle qui fascine toujours autant.

Après une introduction, une première partie enchaînant des thèmes musicaux modernes, un deuxième couplet plus "rock", les observateurs auront remarqué un bouquet final particulièrement pétaradant. "En effet, nous le souhaitions plus bruyant que celui de l'année dernière", atteste Nicolas Guinand, directeur artistique du spectacle et patron de la société Sugyp, de Grandson (VD).

Au total, 2,5 tonnes de matière active ont été nécessaires, ainsi que 6000 allumages électriques. "Il faut compter 360 jours/hommes pour un spectacle comme celui-ci", poursuit Nicolas Guinand, désormais un habitué aux commandes du feu d'artifice genevois. C'est même la deuxième année consécutive que le Neuchâtelois, dont la société est basée dans le canton de Vaud, dirige l'ensemble du spectacle. "Pour nous, c'est un moment très particulier dans un lieu magique où le spectacle se joue à 360 degrés", s'enthousiasme l'artificier avant de rappeler la dimension particulière du rendez-vous genevois, "parmi les plus grands d'Europe".

Désormais détaché de Fêtes de Genève réduites à leur portion congrue, le feu d'artifice affronte chaque année la même interrogation: reviendra-t-il l'année prochaine? Fruit d'un financement exclusivement privé, il contraint Genève Tourisme à partir à la recherche aux soutiens financiers, année après année.