Une pianiste venue d’Australie

Une pianiste australienne à Genève, âgée de moins de 20 ans, très talentueuse, cela ne se manque pas quand on a pour métier de remplir les colonnes de «La Tribune» en été. Alice Sidney-Burvett est cet oiseau rare dont l’un de nos prédécesseurs, dans l’édition du 19 juillet 1879, décrit le concert: «Mercredi soir, un public des plus cosmopolites s’était donné rendez-vous dans la belle et grande galerie de l’Hôtel National [futur Palais Wilson]; ce serait là une magnifique salle de concert, si le trille agaçant de vingt sonneries électriques au timbre varié n’y venait un peu troubler les auditeurs. En outre, avant-hier, par surcroît de malchance, les grenouilles du voisinage ont accompagné la musique de miss Alice Sidney d’une basse continue qui ne figurait pas au programme.»

Au sujet de la prestation de la jeune artiste, le chroniqueur ne cache pas une certaine admiration: «Eh bien, les journaux de Brighton, de Spa, etc. n’ont pas exagéré en ce qui concerne la franchise de l’attaque, l’agilité hors ligne et la netteté de jeu de miss Sidney-Burvett. Toutefois, nous sommes beaucoup moins de leur avis en ce qui concerne le rendu, l’expression donnée aux compositions, car le toucher de miss S.-B. manque totalement des qualités que nous sommes habitués à rencontrer.»

Pendant ce temps, le ciel de cet humide mois de juillet continue d’ouvrir ses vannes: «Le temps qu’il fait, non, le temps qu’il fera est la préoccupation quotidienne de tout le monde, à Genève et ailleurs. Il s’agit naturellement du soleil qu’on réclame à grands cris, et qui n’a pas l’air de faire grand cas de nos continuelles aspirations.» À Lausanne, on restaure Notre-Dame: «Les travaux de réparation de la cathédrale avancent avec une sage lenteur. Cependant, on a commencé aujourd’hui à abattre les colonnes extérieures de la porte des apôtres qui étaient dans un complet état de vétusté et de dégradation. Des tailleurs de pierres et des artistes sculpteurs sont occupés en ce moment à remplacer les anciennes colonnes par des nouvelles. Il nous a aussi été donné de voir quelques-unes des sculptures en pierre de Seyssel; elles sont fort belles et dans le style de la cathédrale. En somme, la restauration se fait avec discernement et goût». C’est le Français Eugène Viollet-le-Duc qui dirige ce chantier. Il mourra à Lausanne le 17 septembre 1879.