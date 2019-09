Une «oasis» pluriconfessionnelle s’installe au coeur de l’Hôpital cantonal

Dans la «bulle» juive, on se ressource face à une constellation de bougies. Face à un paysage montagneux avec une croix dans la bulle chrétienne, une mosaïque colorée dans la musulmane et une mer de brouillard ainsi que des sommets dans l’humaniste. Ces quatre alvéoles forment le nouvel espace de «ressourcement» inauguré mercredi par les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). Un lieu pour prier comme pour méditer, destiné aux croyants comme aux athées, aux patients, à leurs proches et aux soignants. Une première en Suisse.

Le projet émane du directeur général des HUG, Bertrand Levrat, et s’est concrétisé grâce à l’action commune des six aumôneries de l’institution – qui offrent aux patients offices religieux, accompagnement en fin de vie, soutien, entre autres. Soit les Églises catholique, catholique chrétienne, protestante et orthodoxe, ainsi que les communautés juive et musulmane (lire ci-dessous).

D’abord un lieu spirituel

Jérémy Dunon, théologien genevois, explique qu’un tel espace resserre encore les liens entre les religions et répond aux besoins de patients. Dans le cadre de sa thèse, cet aumônier protestant a sondé les usagers de l’Hôpital cantonal pour cerner leurs attentes. «Certains ont manifesté le besoin d’un endroit en lien avec leur religion ou, au contraire, expurgé de tout symbole religieux; d’autres ont confié ne pas avoir besoin d’une telle offre mais ont demandé qu’elle soit offerte à ceux qui le souhaitent. En fonction de ces retours, nous avons imaginé un espace interreligieux et laïque accessible à tous.»

La salle Opéra et ses 272 m2, au cœur du bâtiment principal des HUG, accueilleront donc croyants et laïcs, après avoir hébergé les réunions du conseil d’administration de l’institution. Cet endroit, qualifié par Bertrand Levrat d’«oasis au milieu de l’hôpital», de «bulles de respiration et de rencontres», est ouvert de 6 h 30 à 22 h. «Ce n’est pas un lieu sacré mais un espace où chacun peut vivre sa religion, son soi, soutient-il. Tout est amovible et la salle peut redevenir une pièce hospitalière.» Les mots sont soigneusement choisis, on ne parle pas de lieu de «culte» mais de «ressourcement». Pourtant, on peut y prier, on y trouve des signes et objets religieux. Alors, quelle différence? «La notion se veut plus large, on peut se ressourcer sans avoir besoin d’un intermédiaire spirituel», répond le directeur. Jérémy Dunon insiste aussi sur cette ouverture. «Nous voulons rompre avec la représentation traditionnelle des espaces sacrés, où les croyants sont «assignés» à une religion, chacun derrière sa porte. Ce lieu est d’abord un espace de spiritualité.»

Compatible avec la laïcité

Le projet a coûté 400 000 francs. Bertrand Levrat précise qu’aucun denier public n’a été utilisé, «uniquement des fonds privés». Pour autant, une institution publique peut-elle créer et installer un espace interreligieux en son sein tout en respectant le principe de laïcité? Le directeur n’y voit pas de contradiction. «La loi oblige l’État à une neutralité, que nous respectons en proposant un lieu pluriel. Il n’y a pas d’imposition d’une religion sur une autre.» Et de rappeler que la loi sur la laïcité «encourage le dialogue entre l’État et les communautés religieuses». André Castella, secrétaire général adjoint au Département de la sécurité, de l’emploi et de la santé, chargé des questions sur la laïcité, abonde: «La laïcité que Genève a choisie permet une rencontre entre l’État et les organisations religieuses. D’autre part, c’est un signe de respect vis-à-vis des personnes hospitalisées que de proposer un tel lieu. C’est légitime et légal.»

Le journaliste Jean-Noël Cuénod a présidé le groupe de travail en vue de l’élaboration du projet de loi sur la laïcité. Il rappelle que cette notion signifie observer une neutralité religieuse, assurer la liberté de conscience et la séparation de l’État et des institutions religieuses. L’espace multiconfessionnel lui paraît ainsi «totalement compatible» avec la législation. «Cette initiative intéressante ne lèse en rien la laïcité. C’est un lieu public, on n’impose pas une confession.» Il rappelle d’ailleurs que les HUG, l’aéroport ou Champ-Dollon accueillent déjà des salles de prière et chapelles.

«Humaniser l’hôpital»

Mais est-ce bien le rôle des HUG que de mettre à disposition un lieu à des communautés religieuses? Bertrand Levrat en est convaincu. «On soigne les gens et cela veut aussi dire prendre soin de leur âme. Un tel lieu est une manière d’apporter une part d’humanité supplémentaire dans l’accompagnement des patients.» L’aumônier musulman Omar Seck a d’ailleurs loué cette reconnaissance de la dignité du patient. Très ému, il a également relevé «une reconnaissance de l’action des aumôneries. Et je suis touché de nous voir tous rassemblés, à travailler main dans la main.»

Les aumôneries à l’hôpital depuis plus de soixante ans

Pouvoir bénéficier d’une assistance spirituelle lorsqu’on est détenu ou patient est un droit constitutionnel. Ce n’est pas l’État qui assume cette responsabilité mais les communautés religieuses, et à leurs frais. À titre d’exemple, cela représente 1,6 million de francs par an pour l’Église catholique et 1,15 million pour l’Église protestante.

Les aumôneries offrent des offices religieux, d’accompagnement et de visite à l’hôpital, où les aumôneries catholiques et protestantes sont présentes depuis plus de soixante ans. Mais aussi à Champ-Dollon (plus de 2000 visites par an), à l’aéroport pour les requérants d’asile, à l’université et dans les EMS. Des conventions rappellent l’interdiction de tout prosélytisme et l’exigence pour les aumôniers de suivre une formation spécifique. Ceux-ci sont agréés par le Département de la sécurité et une enquête sur la personne est effectuée.

La nouvelle loi sur la laïcité reconnaît désormais mieux le rôle de ces aumôneries et stipule que «le canton et les communes peuvent soutenir une ou plusieurs organisations offrant cet accompagnement, pour la part non cultuelle de celui-ci. Le Conseil d’État fixe les critères par règlement.» A.T.