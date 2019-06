Une nouvelle organisation internationale s’installe dans le canton

La Chambre de commerce internationale a ouvert un bureau à Genève. L’ICC a été créée au lendemain de la Première Guerre mondiale, il y a exactement cent ans, pour inciter au commerce plutôt qu’à la guerre. Elle représente les entreprises à travers le monde, favorise les échanges et l’ouverture des marchés.

L’ICC, qui recense quelque 300 employés dans son siège parisien, entend créer une équipe de cinq personnes dans le canton. Son directeur à Genève, l’Australien Crispin Conroy, rencontré la semaine dernière, s’est provisoirement installé au Campus Biotech en mars, dans le quartier de Sécheron, dans l’optique d’ouvrir un bureau proche des organisations internationales.

L'importance du multilatéralisme



Crispin Conroy estime qu’à l’époque des sursauts populistes et des tensions commerciales, mais aussi du changement climatique, de la biodiversité qui dépérit, des inégalités et des migrations, la solution ne peut que venir du multilatéralisme.

«Le multilatéralisme n’a jamais été aussi important qu’aujourd’hui, plus encore qu’en 1919 et en 1945, mais nous avons besoin d’une nouvelle forme de multilatéralisme. Dans le passé, il s’agissait surtout de traiter entre États, c’est toujours le cas mais désormais il en faut davantage, estime-t-il. D’autres parties («stakeholders») doivent intégrer les discussions, dans la société civile, les organisations internationales, le secteur privé.» Crispin Conroy estime même que «le 17e objectif de développement durable des Nations Unies, qui porte sur les partenariats, est le plus important».

«Dans les prochaines années, le rôle de Genève comme bastion du multilatéralisme va encore se développer», anticipe-t-il. L’ouverture récente de liaisons internationales, entre Genève et Addis-Abeba et Nairobi notamment, deux capitales africaines du multilatéralisme et des Nations Unies, semble lui donner raison. Cette semaine, l’ICC a coorganisé deux séminaires à l’Organisation mondiale du commerce sur le commerce en ligne.

Le rôle de Genève



«L’implantation de l’ICC témoigne du rôle déterminant que joue Genève comme bastion du multilatéralisme», renchérit Vincent Subilia, directeur de la Chambre de commerce, des services et de l’industrie de Genève (CCIG). «Elle contribue aussi à renforcer les liens avec la CCIG, au sein de la grande famille des 12'000 chambres de commerce représentées par la Fédération mondiale dépendant de l’ICC», ajoute-t-il.

L’ICC, qui a le statut d’observateur permanent des Nations Unies, joue selon Crispin Conroy un rôle d’autant plus important que l’ONU renforce ses liens avec le secteur privé pour réaliser ses Objectifs de développement durable.

Cette chambre internationale peut se targuer d’avoir un réseau de 45 millions de membres à travers le monde, de Nestlé à Cargill. Si un membre asiatique veut se lancer en Suisse sans connaître le marché helvétique, il pourra se faire introduire par le biais du comité national de l’ICC ou de la CCIG. (TDG)