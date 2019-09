Une «intervention humaine» à l'origine de l'incendie de la Servette

Incendie Certains locataires ont pu rentrer, mais leurs ennuis ne sont pas terminés pour autant. Plus...

Fait divers L'incendie a pris dans les combles d'une barre d'immeubles donnant sur la rue de la Servette. Il a fallu évacuer en urgence, tout en assurant l'hébergement de dizaines de familles pour une durée indéterminée. Les risques d'effondrement ont été écartés sur le coup de 21 heures. Plus de 100 pompiers ont été engagés et la rue de la Servette est fermée jusqu'à ce lundi matin, à 6 heures.