Une fête des morts mexicaine prévue au cimetière des Rois

Calvin n’aurait certainement pas apprécié. Il aurait même à coup sûr mis son veto. Le 2 novembre, lendemain de la Toussaint, la Ville organisera pour la première fois une fête des morts mexicaine dans le cimetière des Rois. Une série d’animations folkloriques sont prévues dès 16 h . Au programme: atelier de fabrication de squelettes en papier, présentation du Día de los Muertos par l’association des Amis du Mexique à Genève, courts-métrages, autel des morts au sein de la chapelle, buffet mexicain et concerts de musique populaire.

Découvrir d’autres rites

«L’idée de cette fête est de permettre aux habitants de découvrir une autre manière de célébrer nos morts et de souligner la richesse des différentes cultures qui se côtoient dans notre ville», explique Esther Alder, conseillère administrative chargée du Département de la cohésion sociale et de la solidarité et à l’origine de cette manifestation. La magistrate espère également attirer les Genevois dans un lieu historique dans lequel ils ne se rendent pas forcément.

La Ville a-t-elle été influencée par le dernier James Bond, dont la scène d’ouverture se déroule justement à Mexico durant la Fête des morts? «Non, le film n’a joué aucun rôle», assure Anne Humbert-Droz, cheffe du Service des pompes funèbres, cimetières et crématoires. La Ville n’exclut pas d’ailleurs de mettre à l’honneur d’autres cultures les prochaines années.

À peine lancé sur Facebook, l’événement a déjà séduit près de 1000 internautes. Cet intérêt ne surprend par le sociologue des religions, Joerg Stolz: «Les racines chrétiennes ont perdu de leur importance au sein d’une grande partie de la population et les gens sont de plus en plus ouverts aux rites d’autres cultures.»

Origine précolombienne

Célébrée par les chrétiens d’Amérique latine, la Fête des morts – Día de los Muertos – tire son origine des cultes précolombiens. Elle a pris une ampleur particulière au Mexique. En 2008, l’Unesco a inscrit la fête au patrimoine culturel immatériel de l’humanité.

«Au Mexique, on pense que c’est le jour choisi par les morts pour rendre visite à leur famille, détaille Leonid Velarde, archéologue et ancien responsable des Amériques au Musée d’ethnographie. Le but de la fête est de leur rendre hommage, de les honorer afin qu’ils nous protègent. On écoute de la musique, on mange, on boit et on danse dans les cimetières.»

«Récupération folklorique»

La manifestation a-t-elle sa place à Genève? Les personnes sondées se montrent dubitatives et craignent une réplique d’Halloween. «Il est toujours délicat d’organiser des rites à l’extérieur de leur pays d’origine mais je demande à voir avant de critiquer», note avec prudence l’archéologue Leonid Velarde.

Le modérateur de la Compagnie des pasteurs et des diacres de l’Église protestante de Genève, Blaise Menu, s’interroge sur «la portée et le sens» de l’événement: «Est-ce que ce sera une animation culturelle, une curiosité folklorique ou un moment spirituel laïque? Fait-on de l’appropriation culturelle sympa et colorée ou propose-t-on une réflexion de fond sur notre rapport à la mort et aux défunts?» Il ajoute: «Le protestantisme a dépouillé les superstitions, ce n’est pas pour en voir revenir par la bande.»

Le professeur d’histoire du christianisme à la Faculté de théologie de l’Université de Genève, Michel Grandjean, se montre plus critique. Il craint dans l’initiative de la Ville une forme de «récupération folklorique» et «une certaine superficialité». Il fait allusion à la bourgeoisie du XIXe siècle qui s’enorgueillissait de posséder des vases de Chine ou des statuettes égyptiennes dans son salon sans rien connaître pour autant à la culture de ces pays. «Imaginez qu’on peigne des œufs à Pâques au Japon sans en expliquer la symbolique, il y aurait quelque chose d’artificiel», illustre le professeur d’histoire.

La Ville tient à préciser que la fête sera présentée sous un angle socioculturel. «Nous souhaitons clairement distinguer la présentation de ce rituel issu d’une autre culture, d’avec le respect des traditions locales liées à la Toussaint», souligne Anne Humbert-Droz.

Entre pain des morts et squelettes

Le film d’animation «Coco» (2017), racontant l’histoire de Miguel, un jeune garçon mexicain qui part au royaume des morts pour y retrouver les membres disparus de sa famille, a popularisé sur le plan international la fête des morts. Depuis, des soirées à thèmes et autres événements se multiplient à Genève.

L’Association des familles monoparentales (AFM) organise ce mercredi 23 octobre de 16 h à 18 h 30 un atelier pour les enfants de 4 à 8 ans. Au programme, la confection du «pain des morts.» Une brioche saupoudrée de sucre, parfois parfumée à la fleur d’oranger ou aux graines de sésame, offerte habituellement sur les autels installés dans les maisons mexicaines en offrande aux défunts, mais dégustée le lendemain par les vivants.

L’occasion aussi pour les petits de savourer du chocolat chaud épicé, d’entendre conter cette tradition et de réaliser un maquillage de squelette. Pour le réussir, le teint doit être certes blafard et les yeux noirs, mais les squelettes d’un jour se parent de couleurs vives, qui les rendent moins effrayants. «Cette fête est magique! C’est le moyen de rendre hommage aux défunts tout en célébrant la mort comme la continuité de la vie, et non pas sa fin», souligne Gladys Corredor, directrice de l’AFM.

Le «pain des morts» fait aussi partie du menu spécial proposé le 2 novembre au restaurant AY Bistró Mexicano pour 56 francs, en plus d’un tamal aux champignons ou du poulet farci et sa sauce mole negro. Les mordus se rendront ensuite à la rave «Halloween/Día de los Muertos» organisée par le collectif Artzoo. Le lieu sera dévoilé le 26 octobre. Entrée entre 30 et 40 francs, déguisement obligatoire.

L. F.