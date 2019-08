Une étape vers un décor Bollywood

Ils arrivent de Paris vers 18 h, après une grande journée de visite. Premier arrêt en sortant du car à la place Neuve: les toilettes. De ce simulacre de WC – des containers plantés à l’entrée ­des Bastions – le groupe d’une trentaine de touristes indiens ressort vite et dégoûté. «De toutes les villes d’Europe qu’on a visitées, c’est Genève qui a les toilettes les plus sales!» Il arrive ensuite devant le mur des Réformateurs: là encore, des souillures. Un commando malin a défiguré l’œuvre à la peinture. L’image de «Genève ville propre» prend un deuxième coup…

Mais pas de quoi entacher la bonne humeur des touristes indiens, qui immortalisent à tout va. À peine présentés, la journaliste et le photographe sont invités sur leurs selfies. Suisse Tourisme note, dans un dossier sur les voyageurs indiens, que «les touristes sont des utilisateurs passionnés des réseaux sociaux et aiment présenter leurs expériences de vacances sur Facebook et Instagram». La pratique fait sourire Cylla Barth, guide indépendante qui effectue la visite. «Les autres touristes ne me proposent jamais de faire une photo avec eux; les Indiens, à chaque fois! Pour eux, c’est la rencontre qui est importante.»

Un boom avec des inconnues

Cylla confie organiser une centaine de visites de la ville par an, dont au moins une trentaine pour les touristes indiens. Depuis quelques années, le tourisme indien est en plein boom en Suisse. En Inde, qui connaît la progression économique la plus rapide du monde, les voyages à l’étranger connaissent une des évolutions les plus rapides au plan mondial, indique Suisse Tourisme. La grande majorité de la population n’a toutefois pas encore les moyens de se rendre à l’étranger; les voyages sont réservés à la classe supérieure et de plus en plus à la classe moyenne supérieure. Avec les «golden agers», dont les enfants paient le voyage, et les moins de 35 ans, dont le pouvoir d’achat est de plus en plus élevé.

Selon Suisse Tourisme, le nombre de nuitées a bondi de 73% en cinq ans. Elles prennent aussi l’ascenseur dans la Cité de Calvin (+22% par rapport à 2017), mais Genève Tourisme confie que ce marché est encore un «point d’interrogation». «On constate en effet une croissance et des volumes en hausse, relève Adrien Genier, son directeur. Depuis le début de l’année, nous avons enregistré une augmentation de 12% de fréquentation. Notre question maintenant est de savoir comment investir dans ce marché, qui comprend des types de clientèles très différents.»

Que mettre en avant à Genève pour séduire encore davantage ces touristes? «Le côté confort est apprécié, tout comme la palette d’offres, hôtelière, de shopping, d’activités, de restauration.» Le directeur ajoute encore que Genève est «un point de rayonnement. La ville peut être le point de départ de nombreuses excursions nature à la journée, vers Chamonix, Annecy, Glacier 3000 ou encore la Gruyère.»

Notre groupe du jour est originaire du sud de l’Inde. Il sillonne l’Europe durant près de deux semaines, en partant de Londres. Son car traverse la Belgique, la France, la Suisse, les Pays-Bas, l’Autriche, l’Allemagne et le Vatican. Au pas de charge, évidemment. Krittika, 32 ans, voyage avec ses parents. Comme les autres membres du groupe, elle rêve de voir les montagnes «des films de Bollywood» et la neige «pour jouer dedans». Elle a prévu d’acheter du chocolat mais surtout… une cloche de vache. Ce statut de destination culte et romantique, la Suisse le doit aux films de Bollywood, l’industrie indienne du cinéma. Suisse Tourisme rapporte que depuis les années 80, plus de 170 films ont été tournés, au moins en partie, dans notre pays. La faîtière du secteur a d’ailleurs fleuré le bon filon et s’est associée à la star Ranveer Singh pour promouvoir la Suisse.

Le CERN de «Da Vinci Code»

Et Genève dans tout ça? «Je suis contente de pouvoir visiter la ville, mais depuis que j’ai lu le livre «Da Vinci Code», j’ai surtout envie de visiter le CERN (ndlr: qui fait notamment partie des décors du roman)!» confie Krittika. Cylla essaie de s’adapter aux desiderata des différents profils, entre jeunes couples et grandes familles. «Par exemple, je ne monte pas toujours à la Treille car certains n’aiment pas marcher, ils n’ont pas l’habitude.» Alors que la veille, un groupe de neuf frères et sœurs voulait surtout se promener sur les rives et se rendre à la boutique Armani, le groupe du jour est plus motivé; il arpentera la ville durant deux heures, intéressé par le Jet d’eau comme par les organisations internationales. Les touristes repartent ravis, au moins autant que Cylla. «Avec les Indiens, on finit toujours la visite en étant heureux!»