Une course-poursuite entre un véhicule fuyard et la police finit en embardée

Une course-poursuite entre la police et une voiture en fuite s'est terminée en embardée, mardi soir vers 21h. Par chance, aucun des piétons présents près du lieu de l'accident, situé à deux pas du Jet d'eau, n'a été blessé.

Sur les quais, à la hauteur de Genève-Plage, une voiture puissante de marque allemande (BMW), aux plaques françaises, roule à vive allure en direction du centre-ville. La police est alertée. Un véhicule des forces de l'ordre la prend en chasse, la somme de s'arrêter, enclenchant feux bleus et sirène. Le conducteur poursuivi continue pourtant sa route, se faufile dans le trafic jusqu'à la rue du 31 Décembre, dans laquelle il tente de bifurquer.

Il finit dans un mur

Visiblement trop vite: il finit par s'encastrer dans l'immeuble situé au coin de cette artère. Dans la voiture, et malgré le choc, les cinq occupants ne sont pas blessés. Interpellés, ils sont emmenés au poste pour les éventuelles suites judiciaires.

Image : Laurent Guiraud

Le véhicule de police qui les suit, lui, effectue également une embardée en prenant le même virage. Dans l'habitacle de la voiture au capot défoncé, une policière est légèrement blessée et un autre agent souffre de contusions. L'enquête déterminera les circonstances exactes de cette course-poursuite et l'identité des fuyards.

De nombreux badauds ont assisté à la scène. Parmi eux, Céline est sortie de chez elle après avoir entendu le bruit du choc. "J'ai entendu deux gros boums consécutifs. Puis, j'ai vu les occupants de la voiture assis côte à côte sur le trottoir, menottés, avant d'être emmenés par la police."

"Cette journée en famille aurait pu très mal tourner"

Certains passants qui cheminaient dans le quartier ont eu la peur de leur vie. Evangelo, qui sortait du restaurant pour aller manger une glace avec son cousin, sa cousine et leurs enfants, est encore sous le choc. "En traversant le passage piéton qui était au vert, la voiture nous a foncé dessus, raconte-t-il. Elle a voulu tourner, mais elle allait trop vite. Elle est passée à deux mètres derrière nous et s'est pris le mur violemment. Nous étions encore sur le passage piéton et nous sommes mis à courir loin de l'incident." Selon lui, "le fuyard encore conscient voulait s'échapper. Un policier a sorti son arme et l'a pointé sur l'individu. Celui-ci se débattait mais il a été maîtrisé". Evangelo a encore de la peine à y croire. "Cette belle journée en famille aurait pu très mal tourner."