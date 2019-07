Une chaleur «suffocante» accable les Américains

Le réchauffement climatique était-il déjà à l’œuvre il y a 140 ans? Les informations publiées vendredi 25 juillet 1879 semblent le laisser croire. Les Américains, lit-on, se plaignent de la chaleur accablante qui les suffoque: «C’est au point qu’à New York, Boston, Chicago, Louisville et Cincinnati on a signalé de nombreux cas d’insolation». L’Angleterre, elle, subit de violentes précipitations. À Sheffield, «l’averse est considérée comme l’une des plus épouvantables dont on ait gardé le souvenir». Mais la météo semblait vraiment capricieuse car le quotidien signale de la neige à Vienne, en Autriche, et du gel au milieu de la France.

L’inquiétude est aussi palpable à Genève: à cause de la fonte des neiges, le Rhône, dont le niveau était pourtant orienté à la baisse, a subitement débordé, inondant des terrains situés à la Jonction. Et les derniers bulletins météorologiques annoncent davantage d’ensoleillement…

500 enfants succombent à Berne

Mais les effets de la crise économique sur l’emploi préoccupent également les Genevois. Selon le Bureau de bienfaisance, de nombreuses personnes cherchent du travail: commis, comptables, maîtresses de piano, d’anglais, de français, d’allemand, d’italien ou encore «hommes qualifiés pour promener des personnes âgées». Le journal interpelle ses lecteurs pour qu’ils signalent les places vacantes dont ils auraient connaissance.

À Berne, c’est la fièvre scarlatine qui fait des ravages. En 1878, près de 500 enfants ont succombé à cette maladie et un décompte macabre encore plus important est attendu pour l’année en cours.

«Des mesures ont été ordonnées pour combattre le fléau, mais elles ne sont guère mises à exécution», rapporte le journal. Mais des nouvelles sont aussi publiées sans véritablement être confirmées. Une mine d’or et d’argent aurait ainsi été découverte dans le Jura bernois… Et un pont entier aurait été dérobé en Hongrie après que des voleurs ont scié six boulons et arraché deux autres.

Et la «Tribune» de citer son confrère le «Magyar Lapok», qui se demande «comment cet audacieux coup de main a pu s’accomplir sans que personne s’en aperçoive»! À en croire le journal hongrois, deux conseillers municipaux et un agent de police qui passaient sur ce pont auraient également disparu…