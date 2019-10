Une centrale d'urgence 144 dernier cri inaugurée à Belle-Idée

C'était en quelque sorte la pendaison de crémaillère du 144 jeudi matin. Du moins l'événement organisé par la centrale d'urgence santé en présentait toutes les caractéristiques. Comme le veut la tradition après un déménagement, Robert Larribau et son équipe nous ont présenté avec fierté leur nouvel espace de travail de 800m2 à Thônex. Les collaborateurs se sentaient un peu à l'étroit dans leurs locaux de la Jonction, qu'ils ont quittés au printemps. Et sont manifestement bien plus à leur aise maintenant, sur le site des anciennes cuisines de l'hôpital de Belle-Idée, que dans ce qui pourrait être comparé au studio d'étudiant de leur jeunesse. «Au tout début, en 1988, le 144, c'était une centrale de 15m2 avec juste un téléphone et une radio», se souvient le Dr Larribau, responsable de la centrale. Et sans nul doute, les équipements sont aujourd'hui d'un tout autre niveau.

La presse a pu visiter, pièce après pièce, la salle de repos, les vestiaires et les bureaux. Mais surtout leur open space à eux – la «salle de régulation» – avec leurs écrans plats flambant neufs. Et les Genevois sont invités à en faire de même lors d'une journée portes ouvertes ce samedi*.

Chaque poste dispose de quatre ordinateurs, trois téléphones et sept écrans, sans compter les écrans de projection géants. Avec un programme télé bien particulier: des cartographies du canton, des images en direct du trafic sur l'autoroute (pour trouver où se situent les accidents) ou de l'héliport des HUG, sur lequel se pose justement un apprenti pilote en repérage ce matin là. C'est ici qu'une vingtaine de «régulateurs» –infirmiers ou ambulanciers spécifiquement formés – répondent aux appels d'urgence et coordonnent la prise en charge des personnes en détresse. Ils traitent près de 200 appels urgents par jour, soit plus de 71 000 chaque année. Deux postes sont prévus pour les «événements majeurs», accidents graves ou incendies, afin de pouvoir gérer en parallèle une situation de crise et les appels d'urgence «habituels». Le niveau de maintenance du système garantit moins de trois minutes de pannes par an. Et le temps d'attente avant que quelqu'un décroche serait de dix secondes en moyenne. Inférieur à trois sonneries.

«Un bien bel outil», dont le coût est proportionnel à la sophistication. Quelque 3 millions de francs, entre la réfection du bâtiment des cuisines et la création de la nouvelle centrale. «L'informatique a été dimensionnée afin de fonctionner pour les cinq à dix prochaines années, explique Marc Niquille, médecin adjoint responsable de l'Unité des urgences pré-hospitalières et de réanimation. La centrale a été conçue pour être évolutive, c'est la raison de cet investissement.» Car tout change très vite. Par exemple, la personne qui appelle le 144 est dans les faits devenue elle-même le «premier soignant» au fil du temps, guidée au téléphone pour effectuer les gestes qui sauvent, jusqu'à l'arrivée des secouristes professionnels.

Toujours comme dans une crémaillère, il y a eu des discours. Et même une petite mise en scène avec une démonstration de prise en charge d'un arrêt cardiaque. Elle servait à illustrer la mise en place du projet Save a Life, un réseau solidaire de citoyens volontaires qui interviennent avant les secours (lire notre édition en ligne du 12 septembre). Le 144 recherche d'ailleurs, pour une étude, une centaine de participants n'ayant jamais pratiqué de massage cardiaque*.

*Pour présenter la nouvelle centrale Urgences santé 144 à tous les Genevois, les HUG organisent une journée portes ouvertes le samedi 5 octobre, de 8h30 à 17h30. Bâtiment Ajuriaguerra, Hôpital de psychiatrie, chemin du Petit-Bel-Air 2, à Thônex.

À cette occasion, la centrale organise également une étude sur l’efficacité du massage cardiaque assisté par vidéo. Une centaine de personnes n’ayant jamais pratiqué de massage cardiaque sont ainsi recherchées. Le test durera environ quinze minutes par participant et sera suivi d’une formation au massage cardiaque et à l’utilisation d’un défibrillateur semi-automatique. Les participants pourront également visiter la centrale et une exposition de véhicules d’urgence : ambulances, Service mobile d’urgence-réanimation (SMUR), véhicule de commandement sanitaire, hélicoptère, … Les personnes intéressées à participer à cette étude peuvent s’inscrire sur le site internet des HUG.