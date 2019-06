Une cantatrice se blesse dans un Grand Théâtre toujours inachevé

Dans le «Ring» de Wagner, Siegfried est guidé par le chant d’un oiseau jusqu’à Brünnhilde, la walkyrie endormie sur un rocher entouré de flammes. Lors de la troisième journée de la tétralogie jouée en mars au Grand Théâtre, c’est une chanteuse d’opéra ukrainienne qui a interprété l’oiseau de la forêt. Sur le chemin la ramenant dans sa loge une fois sa performance terminée, la cantatrice est «tombée dans un trou», pour reprendre ses mots. Elle s’est blessée et cassé une jambe.

Les circonstances de l’accident restent floues (lire ci-dessous). La direction du Grand Théâtre parle d’un «accident regrettable» mais qui «arrive parfois dans la vie d’un théâtre». Seulement, cette mésaventure s’est produite dans un contexte particulier: la rénovation de l’enceinte (coût: 79 millions de francs), entamée trois ans plus tôt, n’est toujours pas terminée.

Chantier permanent

La «Tribune de Genève» a recueilli de multiples témoignages d’ouvriers et de membres du personnel de l’institution lyrique issus de différents corps de métiers. Ils révèlent des manquements lors de l’inauguration, qui vont au-delà des difficultés rencontrées par la machinerie (lire ici et ici), ainsi que de nombreux problèmes de finition.

Ainsi, quand ils sont retournés sur les lieux pour les répétitions du «Ring», en automne dernier, les artistes et les équipes du Grand Théâtre se sont retrouvés au milieu d’un vaste chantier. En sous-sol, des câbles électriques, présents dans des murs qui avaient dû être découpés afin d’agrandir des pièces ou de mettre une porte, n’avaient pas été recouverts par des caches. Certains étaient toujours sous tension. Selon nos sources, un employé a reçu «une grosse décharge». Deux ouvriers ont également été électrocutés durant les travaux. Sans gravité.

Des «retouches normales en fin chantier»

Le personnel du Grand Théâtre a dressé un inventaire de 200 points jugés problématiques. Le fichier a été transmis au maître d’ouvrage du chantier et propriétaire du bâtiment: la Ville de Genève. Aujourd’hui, il en resterait encore une cinquantaine à régler.

«Cette liste est une liste de retouches normales en fin de chantier», relativise le conseiller administratif Rémy Pagani. Le chef du Département des constructions et de l’aménagement ajoute que «le solde des points devrait être résolu durant la fermeture estivale» de l’établissement.

Aval de la police du feu

Il n’empêche. Toujours d’après nos sources, lors des premières représentations, certaines voies de fuite et sorties de secours n’étaient pas indiquées par une signalisation lumineuse. Les portes du hall d’entrée n’étaient pas munies de poussoirs permettant de les ouvrir plus facilement. Celles du foyer ont d’ailleurs dû être élargies. Autre problème de finition: la salle de répétition pour le chœur ne peut accueillir que 40 personnes, alors que l’équipe dédiée compte une soixantaine de membres avec les externes.

Présents sur place les soirs de représentation, les pompiers volontaires confient avoir rencontré quelques «petits soucis au début». Mais selon le premier lieutenant Robert Walter, tout est en ordre désormais, tant au niveau de l’emplacement des extincteurs que de la signalisation et du dégagement des issues des secours.

«Le Grand Théâtre n’aurait pas pu rouvrir au public sans l’autorisation de la police du feu et de l’ingénieur sécurité mandaté sur ce projet» Rémy Pagani, conseiller administratif en Ville de Genève

«Le Grand Théâtre a été mis en activité dans un délai accéléré et il y avait une volonté politique de l’avoir assez rapidement. Nous avons sensibilisé la direction à ce dont nous avions besoin et toutes nos demandes ont été honorées», déclare Robert Walter. Un défibrillateur a été installé. Le nombre de pompiers volontaires présents lors des représentations est passé de trois à cinq depuis la reprise. «Pour faire face à la complexité et à l’étendue du lieu», précise le premier lieutenant, qui souligne que ses équipes ont été «formées» avant la reprise.

La décision de rouvrir les lieux au public est du ressort de la Ville de Genève. Toutes les conditions étaient-elles réunies? «Le Grand Théâtre n’aurait pas pu rouvrir au public sans l’autorisation de la police du feu et de l’ingénieur sécurité mandaté sur ce projet», répond Rémy Pagani.

Pas d'exercice d'évacuation

Dix jours avant la reprise, au début du mois de février, la police du feu, qui veille au respect des normes de protection contre les incendies, a ainsi effectué un contrôle. «La situation étant satisfaisante, elle a délivré un préavis favorable à l’exploitation des locaux», précise le Département cantonal du territoire (DT), dont dépend la police du feu. Bien que la liste du Grand Théâtre mentionne un «problème sur le réseau sprinkler», le système qui permet de faire jaillir de l’eau en cas d’incendie était fonctionnel, selon le DT.

Ce qui a surpris de nombreux membres du personnel, c’est qu’aucun exercice d’évacuation n’a eu lieu avant la reprise. Et aucun n’a été organisé depuis. «Le dernier exercice d’évacuation au Grand Théâtre remonte au mois d’octobre 2013», fait savoir Emmanuelle Lo Verso. La porte-parole de l’Office cantonal de la protection de la population et des affaires militaires tient à préciser qu’il «revient à la direction du Grand Théâtre de proposer et d’organiser ces exercices».

Expertise en cours

Tobias Richter, le directeur de l’institution lyrique, s’explique, en rappelant que «le bâtiment n’est pas encore terminé». «Il manque encore beaucoup d’éléments. Dès que tout sera terminé, nous procéderons à un exercice d’évacuation», fait valoir celui qui quittera son poste à la fin du mois. L’affichage de plans d’évacuation fait par ailleurs partie des points figurant sur l’inventaire dressé par le Grand Théâtre.

Reste la machinerie. La commande électronique est obsolète et tombe régulièrement en panne. Il arrive ainsi que des perches, qui permettent d’accrocher et de manœuvrer les décors au-dessus de la scène, se bloquent. Ce qui peut être dangereux dans la mesure où un arrêt brutal fait qu’une force plus importante s’exerce sur les structures de soutien.

Une expertise portant sur l’état de la machinerie est toujours en cours. Elle est menée par un expert indépendant, et non par le fournisseur. Ses résultats devraient être connus cet automne, indique Rémy Pagani. Ils étaient initialement prévus «avant l’été».

«Tombée dans un trou»

Victime d’une chute après sa performance dans le «Ring», en mars, la chanteuse d’opéra ukrainienne a été mise dans un taxi et envoyée dans une clinique privée pour un premier examen. Pourquoi ne pas avoir appelé le 144? «Dans la mesure où le 144 met parfois du temps à répondre et si la blessure n’est pas considérée comme grave, le taxi est parfois privilégié, ce que d’ailleurs beaucoup de gens font pour aller aux Urgences», répond le directeur du Grand Théâtre, Tobias Richter.

Que s’est-il passé exactement? Retrouvée par l’entremise des réseaux sociaux, la cantatrice raconte «être tombée dans un trou qui se trouvait à l’arrière de la scène». Bilan: une jambe cassée et l’autre blessée. «Il s’agissait de quitter la scène pour passer à la suivante et elle s’est malheureusement trompée de sortie», rapporte de son côté Tobias Richter.

La chanteuse d’opéra tient à «remercier l’équipe du Grand Théâtre, qui a organisé son retour dès le lendemain à Karlsruhe», la ville du sud-ouest de l’Allemagne où elle habite. Si elle marche lentement, l’artiste raconte avoir déjà pu chanter à nouveau sur scène. Son staff est désormais en discussion avec le Grand Théâtre quant à un éventuel dédommagement. «Il n’y a aucun différend entre l’artiste et le Grand Théâtre. Sa caisse d’assurance et la nôtre discutent des conditions de remboursement», précise Tobias Richter.

