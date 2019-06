Une application pour les amis des arbres

La meilleure amie des arbres, voilà comment peut être qualifiée la dendrologue Caroline Paquet-Vannier. Elle a décidé de transmettre ses connaissances et sa passion pour les arbres au grand public en fondant l’application gratuite pour smartphones «Parcs Genève» en 2013, à l’occasion des 150 ans du Service des espaces verts de la Ville de Genève (SEVE). Cent cinquante arbres de toute la ville y sont répertoriés, illustrés et décrits.

Pourquoi reparler de cette application aujourd’hui? C’est qu’elle a été rénovée il y a peu pour marquer les 200 ans du premier Jardin botanique de Genève, situé à l’époque au parc des Bastions. À cette occasion, l’ajout de 140 arbres d’espèces très variées étiquetés dans le parc a été entrepris. Une vue satellite de tout Genève a aussi été mise au point, ce qui facilite notablement l’utilisation de cet outil.

Une collaboration avec les Conservatoire et Jardin botaniques et la Direction des systèmes d’information et de communication de la Ville de Genève a rendu possible la sélection d’arbres emblématiques évoqués dans l’application. «Cette sélection n’a pas été une tâche facile», explique la dendrologue Caroline Paquet-Vannier. Quelque 40 000 arbres uniquement dans le domaine public sont répertoriés en ville de Genève, et pas loin de 17 000 variétés différentes.

«Pour réussir à dégager les arbres les plus pertinents, nous sommes allés interroger les jardiniers et botanistes de toute la ville. Tous les arbres possèdent une caractéristique propre, qui peut être la rareté de l’espèce, une anecdote particulière, une forme ou une origine intéressantes.»

Raphaël Fiammingo, chargé de communication du SEVE, indique pour sa part que «de plus en plus de gens apprécient la nature, d’autant plus avec notre mode de vie stressant et la conscience grandissante de l’importance des arbres pour notre survie». Et d’ajouter: «Mais souvent, la connaissance et l’amour des arbres restent durs à acquérir, cela demande beaucoup d’énergie. Ce n’est pas le cas avec cette application, tout est accessible en deux clics.» Les Genevois disposent maintenant de ce moyen simple et efficace leur permettant d’en connaître plus sur leur environnement et de se sentir plus concernés par sa préservation.

Caroline Paquet-Vannier explique que son but principal est de rendre les gens conscients de l’individualité de chaque arbre: «Ils ont tous une histoire bien à eux et des traits qui les différencient des autres. Chacun raconte quelque chose de différent.»

Un tulipier de Virginie, l’un de ses arbres préférés, se situe tout près du site du SEVE. «Il doit son nom à ses grosses fleurs jaune pâle évoquant des tulipes», peut-on lire dans l’application, en plus de son origine et de son nom latin.

L’accessibilité de l’application permet aux gens de mieux se situer dans leur ville, mais surtout de s’intéresser à la nature genevoise de manière plus approfondie, d’établir un lien plus concret avec les espaces verts qui les entourent. «Mais il ne faut surtout pas oublier que les parcs sont à visiter uniquement depuis son salon les jours d’orage!» rappelle Raphaël Fiammingo.

À noter qu’en dehors de la cinquantaine de parcs recensés dans l’application «Parcs Genève», on y trouve également l’emplacement de WC publics, de places de jeux, de pataugeoires, d’espaces pour chiens, de réseaux wi-fi gratuits et de postes de police municipale.

(TDG)