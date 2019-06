Une alternative à l’extension de Cornavin pourrait être étudiée

Issus du PLR surtout, ainsi que du MCG, de l’UDC et du PDC, ils contestent les plans officiels de développement ferroviaire à Genève. Ces treize députés, avec le libéral-radical Rolin Wavre comme chef de file, veulent que l’État consacre 1,8 million de francs à l’étude du projet ferroviaire de l’ingénieur vaudois retraité Rodolphe Weibel. Un projet de loi en ce sens figure à l'ordre du jour de la session du Grand Conseil qui démarre ce jeudi.

En lieu et place d’une extension souterraine de la gare Cornavin, telle qu’elle est prévue dès 2024, on raccorderait la gare de l’aéroport à la ligne Genève-Lausanne. La fin du cul-de-sac de Cointrin éviterait aux trains de passer deux fois au centre-ville et dispenserait d’agrandir sa gare centrale. Les autorités, elles, rejettent ce modèle, jugé incompatible avec l’horaire national et la position de Genève comme terminus. Entretien avec Rolin Wavre.

Quels atouts prêtez-vous à ce plan alternatif?

Ce projet est moins cher, moins invasif pour la ville et il amène le Léman Express à l’aéroport sans rupture de charge dans un délai raisonnable. C’est aussi une solution pour faire transiter les convois de matières dangereuses en dehors du centre-ville.

Une moitié des trains verraient leur temps de trajet s’allonger, de quatorze minutes selon les CFF. N’est-ce pas rédhibitoire?

Je conteste ce chiffre des CFF. Pour ma part, j’estime à six ou sept minutes le petit rallongement du temps de trajet pour un train sur deux venant de Lausanne. Ce n’est pas rédhibitoire. Plus la fréquence des trains augmente, moins on porte attention à la vitesse d’un train précis. Et pour les 25% de voyageurs se rendant du canton de Vaud à l’aéroport, le parcours serait raccourci, comme il le serait pour ceux qui viennent de Champel, grâce à une connexion directe.

L’extension de Cornavin est décidée au niveau fédéral. Berne rejette l’option Weibel. Un vote genevois n’y changera rien!

Ce n’est pas si décidé que ça, même si les CFF, la Confédération et une partie de l’administration genevoise disent que tout est vissé, s’agissant du projet qu’ils soutiennent depuis dix ans. Quant aux Chambres, elles ont voté sur un désengorgement du nœud genevois, mais pas précisément sur une extension de la gare.

Le précédent Grand Conseil a écarté la proposition Weibel à l’unanimité en 2016. Cela ne vous ébranle-t-il pas?

C’est la Commission des travaux qui avait étudié le dossier et elle l’a fait sous l’angle du chantier, mais pas du réseau. Elle n’avait pas ce mandat et elle n’en avait pas envie puisque tout le monde lui disait que c’était impossible. On n’a pas vraiment étudié cette alternative, on n’a fait que l’écarter sur la foi de la vérité assénée par les plus hautes autorités. Or c’est le job du député que de poser des questions.

