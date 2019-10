Une adolescente de 15 ans agressée par trois filles dans la cour d'école

Une jeune fille de 15 ans, scolarisée à l'école de culture générale «Jean-Piaget» à Chêne- Bougeries, a été prise à partie par trois autres filles dans la cour en fin de matinée, lundi dernier, rapporte «20 minutes». Elle a ensuite été frappée, notamment d'un ou plusieurs coups de tête et a brièvement perdu connaissance, selon son témoignage recueilli par nos confrères. Elle raconte aussi qu'elle a saigné aux jambes et aux bras et souffrirait du dos. Depuis, l’adolescente est retournée en cours.

Selon «20 minutes», le père de victime a déposé une plainte pénale. Le porte-parole du Département de l'Instruction publique, Pierre-Antoine Preti, interrogé par le quotidien gratuit, dit prendre l’affaire «très au sérieux» et indique que les protagonistes ont été entendues «afin d’évaluer les sanctions à appliquer et le suivi de la santé et de la sécurité» de l'adolescente agressée.

L'an dernier, le Service de recherche en éducation a enregistré 61 cas de violence physiques dans les écoles genevoises.