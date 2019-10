Un tout nouveau théâtre éclôt à la Ferme Pommier

Nos scènes municipales

Sur ses 44 municipalités, exception faite de la Ville, le canton de Genève compte au moins autant de salles communales – ou salles des fêtes – généralement polyvalentes. En plus de celles-ci, ou sous leur toit, certaines communes subventionnent des plateaux de théâtre. La Cité sarde se démarque par son soutien à l’art dramatique puisqu’elle abrite le prestigieux Théâtre de Carouge, actuellement en reconstruction

(le bâtiment datait de 1972, la jauge comprenait 400 places), mais aussi l’Alchimic (fondé en 2008,

il accueille une centaine de spectateurs) et Les Amis (ouvert en 1998, 80 sièges). La deuxième marche du podium, en termes de rayonnement, revient au Forum Meyrin (inauguré en 1995, 700 places). Se talonnent ensuite Vernier (avec la salle du Lignon, bâtie dans les années 60, entre 200 et 300 places, et le Campus culturel de Châtelaine – deux salles de 400 et 150 fauteuils – qui devrait ouvrir ses portes en 2022), Onex (avec sa salle communale de 440 sièges et son Manège de 120, depuis 1988), Plan-les-Ouates (son Espace Vélodrome et sa Julienne), Collonge-Bellerive et son Épicentre, sans oublier le Point Favre de Chêne-Bourg… Mais le tour d’horizon (non exhaustif) bascule déjà dans le pluridisciplinaire. Bouclons donc la boucle sur la scène colognote du Crève-Cœur, qui, depuis 1959, communie avec un maximum

de 80 spectateurs.